Астронавты Nasa успешно завершили выход в открытый космос
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Астронавты Nasa успешно завершили выход в открытый космос

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 24 май 13:58
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22 мая астронавты Nasa совершили выход в открытый космос для замены неисправного блока на Международной космической станции. Поставленные задачи удалось выполнить за 2 часа 46 минут.

Астронавты Nasa успешно завершили выход в открытый космос

В конце работ командир экипажа МКС Пегги Уитсон, установила своеобразный рекорд по количеству времени пребывания в открытом космосе. За свою карьеру с учетом данного выхода, Пегги Утсон провела за пределами МКС 60 часов и 21 минуту. Она заняла третье место, уступив только астронавтам Джерри Росса и Джону Грунсфельду. Для астронавта Джека Фишера, данный выход стал вторым в карьере.

Целью выхода за пределы орбитальной лаборатории стал отказ одного из двух блоков MDM, случившийся 20 мая. Устранить неисправность дистанционно не удалось, поэтому наземные специалисты утвердили внеплановый выход в космос для замены неисправного блока на запасной. Экипаж смог заменить неисправный блок менее через 2 дня и 22 часа после сбоя, благодаря быстрому и организованному подходу в решении данной проблемы.

Астронавты начали работу на 40 минут раньше запланированного срока, после быстрого завершения подготовительных операций. Как только они покинули воздушный шлюз, Пегги Уитсон начала работу по замене неисправного блока MDM-1. Джек Фишер в это время отправился к лаборатории Destiny чтобы установить две антенны для обеспечения беспроводной связи на станции.

2 июня этого года, российский космонавт Олег Новицкий и астронавт ESA Тома Песке отправятся обратно на Землю на борту космического корабля «Союз». 1 июня планируется запуск космического корабля Dragon с оборудованием и расходными материалами для оставшегося на борту станции экипажа: Пегги Уитсон, Джека Фишера и Федора Юрчихина.

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