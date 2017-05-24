Ученые уточнили орбиту последней планеты в системе TRAPPIST-1
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Ученые уточнили орбиту последней планеты в системе TRAPPIST-1

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 24 май 13:07
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Теперь астрономам известны орбиты всех семи планет земного типа в далекой системе TRAPPIST-1.

Ученые уточнили орбиту последней планеты в системе TRAPPIST-1

Астрономам удалось получить параметры орбиту TRAPPIST-1h, самой удаленной планеты в системе. Оказалось что орбитальный период вращения вокруг родительской звезды чуть меньше 19 земных дней.

Полученные результаты наблюдений позволяют говорить о том, что планета TRAPPIST-1h слишком холодна для поддержания жизни в том виде, которую мы знаем.

«Это невероятно захватывающее занятие. Мы узнаем что то новое об этой планетной системе, и особенно о TRAPPIST-1h, планете о которой мы до сих пор почти ничего не знали», - сообщил Thomas Zurbuchen, помощник администратора директора научных исследований Nasa в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.

TRAPPIST-1 – тусклая карликовая звезда с массой всего 8% от массы нашего Солнца и удаленная от нас на расстояние примерно 40 световых лет. В мае 2016 года, астрономы при помощи прибора TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) объявили об обнаружении трех планет в данной системе. Это число увеличилось до семи, после того как данную систему изучили с помощью космического телескопа Nasa Spitzer и других наземных телескопов.

Три из семи этих миров, вероятнее всего находятся в так называемой «зоне обитаемости» родительской звезды TRAPPIST-1. Это означает что на их поверхности возможно существование жидкой воды, и следовательно различных форм жизни.

Несмотря на такую работу, астрономы не смогли определить траекторию TRAPPIST-1h. Однако они заметили, что шесть других планет в системе находятся в «орбитальном резонансе». Это ситуация, при которой периоды обращения небесных тел соотносятся как небольшие натуральные числа. В результате эти тела периодически сближаются, находясь в определенных точках своих орбит.

Подобным образом связаны луны Юпитера, такие как Ио, Европа и Ганимед. За каждый один оборот Ганимеда вокруг Юпитера, Европа делает два оборота, в то время как Ио завершает четыре. Орбитальный резонанс в системе TRAPPIST-1 намного сложнее, но он придерживается того же принципа.

Связь шести планет друг с другом побудила исследовательскую группу предложить шесть вариантов возможных орбит для планеты TRAPPIST-1h. Наблюдения за системой исключили пять из шести вариантов, однако шестое было подтверждено наблюдениями космического телескопа Nasa Kepler с декабря 2016 по март 2017 года. Об этом ученые сообщили в новом исследовании, которое было опубликовано в понедельник (22 мая) на страницах журнала Nature Astronomy.

TRAPPIST-1 является рекордной системой по количеству планет находящихся в орбитальном резонансе. Второе место занимают системы Kepler-80 и Kepler-223, каждая из которых содержит четыре планеты в орбитальном резонансе.

Планета TRAPPIST-1h получает такое же количество тепла от своей тусклой звезды, которое получает Церера, самый большой объект в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, от нашего Солнца. Таким образом, TRAPPIST-1h скорее всего является вырожденным миров, неспособным развить или принять на своей поверхности формы жизни схожие с Земными.

Но так было не всегда! Звезде TRAPPIST-1 имеет возраст от 3 до 8 млрд лет. Вероятнее всего, она была гораздо ярче и теплее в молодости, достаточным для того чтобы сделать планету TRAPPIST-1h пригодной для жизни в течении нескольких сотен миллионов лет в далеком прошлом.

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