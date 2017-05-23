3D кирпичи помогут будущим колонистам на Луне

Благодаря новому исследованию Европейского космического агентства, будущие колонисты на Луне, смогут построить свои дома из кирпичей, сделанных из лунного грунта или реголита, используя только энергию солнца.

Используя вулканический материал по составу схожий с составом лунной пыли, команда исследователей которой руководил инженер – строитель Advenit Makaya смогла добиться создания кирпичей посредством 3D печати в специально созданной солнечной печи. Данная установка работает в германском аэрокосмическом центре в Кельне.

«Мы сделали это на столе 3D принтера, который последовательно укладывал 0,1 миллиметровые слои лунной пыли при температуре 1000 градусов Цельсия», - сообщил Advenit Makaya. «Мы в состоянии создать кирпич размером 20 х 10 х 3 см примерно за 5 часов»

Исследователи заявили, что прочность кирпича эквивалентна прочности минерального гипса, который является основным компонентом штукатурки. Однако команда еще не провела всех необходимых механических испытаний.

Этот проект является частью инициативы Европейского космического агентства направленная на разработку технологий, которые могли бы позволить будущим колонистам на Луне использовать местные ресурсы. Использую местные материалы, будущие исследователи могли бы избежать необходимости доставки необходимых материалов с Земли, что позволило бы значительно удешевить и упростить колониальные миссии.

Однако есть некоторые нюансы. Оборудование, которое используется для 3D печати строительных кирпичей довольно громоздкое. Оно состоит из 147 изогнутых зеркал, фокусирующих свет в высокотемпературный луч, которые спекает реголит в твердую массу. В поддержку проекта можно сказать, что он является пока концептом, который показывает возможность использования данной технологии.

Команда продолжит разработку данной технологии в рамках проекта программы RegoLight, финансируемой ЕС.