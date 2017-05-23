Астронавты Nasa совершат незапланированный выход в космос для ремонта МКС

Астронавты Nasa на Международной космической станции, 23 мая совершат незапланированный выход в отрытый космос для проведения ремонтных работ. Об этом сообщила космическое агентство Nasa 21 мая.

Астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон будут выполнять выход в открытый космос, чтобы заменить блок реле данных, известный как мультиплексор-демультиплексор (MDM) на ферме станции, который контролирует работу солнечных батарей и другого оборудования. Вышедший из строя MDM-1, является одним из двух подобных блоков установленных на станции.

MDM-1 вышел из строя во второй половине дня 20 мая, сообщает Nasa. К сожалению, наземные диспетчеры станции не смогли восстановить работу устройства дистанционно. Хотя другие MDM работают в штатном режиме, позволяя бесперебойно работать орбитальной лаборатории, руководители Nasa утвердили план выхода в открытый космос для замены MDM-1.

Во время двух часовой работы за пределами станции, Пегги Уитсон заменит неисправный блок MDM, в то время как Джек Фишер будет выполнять сторонние задачи по установке антенн беспроводной связи на модуле Destiny.

Модуль MDM-1 был установлен на внешнем борту станции 30 марта, во время выхода в открытый космос астронавтов Пегги Уитсон и Шейна Кимброу. Причина выхода из строя данного блока, установленного относительно недавно, в Nasa не уточнили.

Это не первый раз, когда космонавтам приходиться выполнять незапланированный выход в открытый космос для замены неисправного модуля MDM. В апреле 2014 года, астронавты Рик Мастранкио и Стив Суонсон выполнили выход в космос чтобы заменить аналогичное устройство после его переустановки в начале месяца. Им удалось успешно заменить данное устройство за 90 минут работы за пределами орбитальной лаборатории.