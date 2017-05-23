Зонд Juno в шестой раз сближается с Юпитером
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Зонд Juno в шестой раз сближается с Юпитером

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 23 май 13:39
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Пройдя около верхней границы облаков, Juno успешно завершил шестое сближение с королем Солнечной системы в пятницу, 19 мая и собрал уникальные данные, касающиеся атмосферы гигантского мира, его внутренней структуры и магнитного поля. Камера JunoCam, также включенная во время сближения, позволила сфотографировать бурные, циркулирующие облака Юпитера.

Зонд Juno в шестой раз сближается с Юпитером

Космический аппарат, работающий исключительно на солнечной энергии, бронированный титановым покрытием, чтобы оградить его электронику от радиации, установил рекорд сближения и прошел всего на 3500 километров выше границы облачного слоя. Nasa уже подтвердило, что зонд завершил сближение успешно, работали все его научные инструменты и камеры.

Все необработанные изображения JunoCam доступны по адресу www.missionjuno.swri.edu/junocam и каждый может просмотреть или обработать эти изображения.

Juno прошел в радиационных поясах Юпитера семь раз, включая маневр прибытия 4 июля, когда зонд запустил свой основной двигатель, чтобы выйти на орбиту. Его инструменты не работали во время того сближения, что позволило Nasa полностью сосредоточиться на включении двигателя. Космический аппарат вошел в безопасный режим в октябре, и не смог собрать научные данные во время второго прохода.

Juno по-прежнему находится на эллиптической орбите и совершает один виток вокруг планеты за 53 дня. Nasa в феврале решило не включать маршевый двигатель, чтобы переместить Juno на более близкую, 14-дневную орбиту после того, как инженеры обнаружили проблему с топливными клапанами в двигательной установке в прошлом году.

Миссия Juno продлится до февраля 2018-го, достаточно времени, чтобы сделать 11 научных орбит вокруг Юпитера, вместо 32 кругов, первоначально запланированных. Вероятнее всего Nasa расширит миссию еще на три года, чтобы собрать больше научной информации. Но это произойдет лишь только в том случае, если корабль выдержит излучение Юпитера к тому времени.

Ученые говорят, что более высокая орбита позволяет Juno перемещаться через магнитохвост планеты, область магнитного поля, которая вынесена назад, как хвост кометы, солнечным ветром. Такая перспектива позволит научной команде Juno изучить сложную сеть линий магнитного поля и разобраться в причинах возникновения полярных сияний.

Juno уже пролетел 102 млн км за шесть орбит, начиная с момента прибытия к Юпитеру 4 июля 2016-го. Следующее сближение намечено на 11 июля. Оно будет очень интересным – зонд впервые пролетит над Большим Красным Пятном.

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