Очередной Dragon готов к полету на МКС: что на его борту?

SpaceX уже огласила дату старта очередной, одиннадцатой, грузовой миссии, которую компания выполнит в рамках контракта с НАСА. Запуск грузовика Dragon должен состояться 1 июня. Dragon будет выведен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 и доставит необходимые продукты и вещи для экипажа, а также оборудование для интересных экспериментов: прибор для изучения нейтронных звезд, складывающиеся солнечные панели, новую систему жизнедеятельности.

Солнечные панели – самый эффективный способ получения энергии в космосе, но они должны быть тонкими и одновременно большими, когда используются для обеспечения функционирования космических аппаратов. Почти всегда они плотно складываются для запуска, а затем развертываются, когда космический аппарат достигает орбиты.

ROSA – концепция солнечной панели – очень легкая и одновременно лучше сложенная для запуска, чем в настоящее время используемые конструкции. В этой концепции солнечные батареи размещены на гибком основании и конструктивно развертываются (складываются) в виде рулетки.

Новая концепция позволит обеспечить энергией электрические двигатели во время работы космических кораблей около Луны или Марса. Ее использование возможно, чтобы привести в движение мощные коммерческие спутники связи на земной орбите.

Прибор для изучения состава нейтронных звезд

Нейтронные звезды появляются после взрыва крупных звезд (например, сверхновых), являются самыми плотными объектами во Вселенной и содержат уникальные состояния вещества, которые невозможно копировать в любой наземной лаборатории.

Эти звезды еще называют "пульсарами" из-за уникального способа, которым они излучают свет – лучами, что напоминает маяк. Прибор NICER, прикрепленный снаружи станции, изучит физику этих звезд, расширит наши знания об их структуре и поведении.

В дополнение к изучению нейтронных звезд прибор позволит испытать технологию, которая в будущем приведет к созданию системы космической навигации. Лучи пульсара излучаются с четко определенным периодом, что позволяет обеспечить точное позиционирование космического корабля в Солнечной системе.

Новый препарат для лечения остеопороза

Когда люди или животные столкнуться с необходимостью длительных космических командировок, у них неизбежно начнется потеря плотности кости, что приведет к заболеванию остеопорозом.

В настоящее время существуют контрмеры, позволяющие воспрепятствовать разрушению костей, но нет какой-либо терапии на Земле или в космосе, которая может восстановить уже потерянную кость.

Dragon доставит на МКС новый препарат, который может и восстановить кость и заблокировать дальнейшую потерю костной массы. Это исследование может привести к созданию новых лекарств, способных затормозить уменьшение плотности кости у миллионов людей на Земле.

Новая система жизнедеятельности

В настоящее время системы жизнеобеспечения на борту космической станции требуют, чтобы специальное оборудование изготавливалось на Земле. Эта технология использует вращающиеся детали и подвижные части, которые в случае поломки невозможно отремонтировать мгновенно. Это может привести к серьезным загрязнениям на станции и поставить жизнь экипажа под угрозу.

Новое оборудование позволит проверить метод переработки и удаления углекислого газа, используя недорогие элементы. Конструкция составлена из маленьких, 3D-печатных форм, что позволит потенциально любую запчасть произвести на орбите. Это существенно упростит сборку и ремонт оборудования в случае каких-либо сбоев.