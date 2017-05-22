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Возвращение на Венеру
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 22 май 23:10
Венеру называют «русской» планетой. В XX веке к соседке Земли СССР отправил более трёх десятков автоматических станций. Сегодня учёные мечтают вернуться к исследованию второй от Солнца планеты с проектом «Венера-Д». «Д» - это долгоживущая станция, которая в суровых венерианских условиях должна будет работать несколько суток.
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