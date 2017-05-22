Возвращение на Венеру
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Спасибо, Кассини! Куда полетим: Луна или Марс? Ученые о космосе: Гравитационная физиология МКС: последние события Упавший астероид мог вызвать извержения вулканов продолжительностью миллион лет Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами На Луну в 2024? Возможно! Секретный шаттл X-37B завершил 700-дневный космический полет Марсианские троянцы могут быть частью давно разрушенной планеты Cassini в последний раз пролетел рядом Титаном Nasa изучает предложения по будущей миссии в Солнечной системе На космическом аппарате Dawn отказал уже третий гироскоп Curiosity исследует линейные дюны на Марсе Ученые обнаружили экзопланету методом гравитационного микролинзирования SpaceX успешно провели огневые испытания Falcon Heavy
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Возвращение на Венеру

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 22 май 23:10
1

Венеру называют «русской» планетой. В XX веке к соседке Земли СССР отправил более трёх десятков автоматических станций. Сегодня учёные мечтают вернуться к исследованию второй от Солнца планеты с проектом «Венера-Д». «Д» - это долгоживущая станция, которая в суровых венерианских условиях должна будет работать несколько суток.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Ученые о космосе: Космонавтика - рывок в будущее Ученые о космосе: Космонавтика - рывок в будущее Учёные о космосе. Интервью с ветераном космической отрасли, бывшим "космическим министром" СССР, кандидатом технических наук, Героем Социалистического Труда Баклановым Олегом Дмитриевичем.... Программа космонавтика: Венера манит Программа космонавтика: Венера манит Россия планирует возобновить исследования планеты с помощью космического аппарата "Венера-Д" с посадочным модулем. Запуск исследовательского зонда станций планируются в начале 20-х годов. Всего с Земли запустили к Венере 27, из которых 19 –... Российско-американское сотрудничество по миссии на Венеру продолжается Российско-американское сотрудничество по миссии на Венеру продолжается НАСА продолжает дискуссии с Российской Федерацией, касающиеся потенциального объединенного автоматического полета на Венеру. Начать экспедицию с названием «Венера-Д» планируется в конце 2020-х. Переговоры были прекращены в апреле 2014 по... НПО имени С.А. Лавочкина: российскую станцию по изучению планеты Венера запустят в 2025 году. НПО имени С.А. Лавочкина: российскую станцию по изучению планеты Венера запустят в 2025 году. В августе 1990 года межпланетная станция заданно вышла на полярную орбиту вокруг исследуемой планеты. В каждый отрезок времени сближения с планетой аппарат при помощи радиолокатора картографировал узкую полосу в ширину от 17 и не более 28 километр....
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2017.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru