Возвращение на Венеру

Россия планирует возобновить исследования планеты с помощью космического аппарата "Венера-Д" с посадочным модулем. Запуск исследовательского зонда станций планируются в начале 20-х годов. Всего с Земли запустили к Венере 27, из которых 19 –...

НАСА продолжает дискуссии с Российской Федерацией, касающиеся потенциального объединенного автоматического полета на Венеру. Начать экспедицию с названием «Венера-Д» планируется в конце 2020-х. Переговоры были прекращены в апреле 2014 по...

НПО имени С.А. Лавочкина: российскую станцию по изучению планеты Венера запустят в 2025 году.

В августе 1990 года межпланетная станция заданно вышла на полярную орбиту вокруг исследуемой планеты. В каждый отрезок времени сближения с планетой аппарат при помощи радиолокатора картографировал узкую полосу в ширину от 17 и не более 28 километр....