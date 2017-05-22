Астрономы нашли «сбежавшую» черную дыру
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Астрономы нашли «сбежавшую» черную дыру

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 22 май 23:04
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Астрономы увидели возможные последствия колоссального столкновения черных дыр, которое произошло в центре далекой галактики.

Астрономы нашли «сбежавшую» черную дыру

Обычно исследователи находят сверхмассивные черные дыры в виде массивных неподвижных объектов, расположенные в центре огромных галактик. Поэтому, обнаруженная сверхмассивная черная дыра несущаяся через комическое пространство достаточно сильно взбудоражила умы астрономов, рассказав о своих наблюдениях в новом исследовании.

Черная дыра, которая в 160 миллионов раз больше массы нашего Солнца, является результатом столкновения с другой черной дырой в галактике, расположенной в 3,9 миллиардах световых летом Земли.

Теория предполагает, что когда две галактики сливаются, сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик вращаются друг во круг друга до тех пор пока в конечном итоге не встретятся. В результате две черные дыры могут слиться в одну еще более массивную, но иногда одна из черных дыр может быть отброшена в случайном направлении с огромной скоростью.

Энергия стоящая за этим событием преобразуется в гравитационные волны. Когда две черные дыры приближаются друг к другу, они в большом количестве генерируют гравитационную рябь пространства – времени, и если условия слияния будут правильными, то возможно преобладание гравитационных волн испускаемых в одном направлении.

В процессе поиска «выброшенных» черных дыр в данных полученных от программы обзора Sloan Digital Sky Survey (SDSS), исследователи заметили очень яркий рентгеновский источник в центре одной из галактик. Это является ярким признаком того, что черная дыра активна и растет, сообщили исследователи.

Затем, используя космический телескоп Hubble, они обнаружили что выбросы излучения исходили от двух разных источников. Дальнейшие наблюдения рентгеновской космической обсерваторией Chandra X-Ray и телескопа Кека на Гавайях показали, что одна из двух черных дыр не находиться в центре галактики и движется с другой скоростью относительно ее окружения.

Все перечисленные признаки указывают на то что обнаруженная черная дыра выброшена в результате столкновения галактик. Сама галактика также имеет все признаки слияния, сообщают исследователи. Например, в галактике наблюдается высокая скорость звездообразования. Кроме этого, внешние области галактики имеют признаки массивного разрушения.

Хотя полученные данные практически полностью подтверждают версию о том, что обнаруженный объект является «выброшенной» черной дырой в результате столкновения галактик, ученые в своем сообщении заявили, что необходимы дальнейшие наблюдения для исключения других объяснений наблюдения.

Данное исследование было опубликовано на сайте arXiv.org

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