Рядом с карликовой планетой нашли луну
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Рядом с карликовой планетой нашли луну

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 22 май 22:10
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У третьей по величине карликовой планеты в нашей Солнечной системе есть своя луна. Об этом сообщила группа ученых в своем новом исследовании.

Рядом с карликовой планетой нашли луну

Для обнаружения и определения характеристик луны на орбите 2007 OR10, которая неофициально известна как «Белоснежка», астрономы использовали три разных телескопа.

2007 OR10 это карликовая планета диаметром около 1530 километров расположенная в поясе Койпера, кольце холодных тел за орбитой Нептуна. Результаты нового исследования предполагают, что новооткрытый спутник имеет диаметр 240-400 км.

Известно, что большинство крупных карликовых планет в поясе Койпера (более 960 км в диаметре) принимают на своей орбите луны, многие из которых вероятнее всего были образованы древними столкновениями. Например, астрономы считают, что гигантское столкновение в далеком прошлом привело к образованию пяти лунной системы Плутона.

Карликовая планета 2007 OR10 была обнаружена в 2007 году и расположена на высоко эксцентрической орбите, приближаясь в нашей звезде на 33 а.е и удаляясь на 101 а.е. Из всех известных карликовых планет только Плутон и Эрис больше нее.

Первые намеки на существование луны вокруг карликовой планеты были обнаружены еще космическим телескопом Kepler Nasa, который заметил, что 2007 OR10 вращается вокруг своей оси с периодом около 45 часов. Данный факт разительно отличался от аналогичных параметров других объектов, расположенных в поясе Койпера, которые имеют тенденцию вращаться с периодом 24 часа.

Первое предположение астрономов заключалось в том, что именно гравитационное влияние рядом расположенной луны вызывает столь медленное вращение. Проверяя архивные изображения полученный космическим телескопом Hubble, ученые подтвердили свои наблюдения.

Фотографии, полученные Hubble не предоставили достаточной информации для членов исследовательской группы, чтобы вычислить орбиту обнаруженный луны или определить ее размер. Однако астрономы смогли получить оценку ее диаметра, благодаря архивным измерениям проведенными космической обсерваторией Гершеля Европейского космического агентства, которая прекратила свою работу в 2003 году.

Данное исследование было опубликовано в интернет версии журнала Astrophysical Journal Letters.

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