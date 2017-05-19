Arianespace успешно осуществила запуск спутника SES-15

18 мая, компания Arianespace успешно запустила ракету-носитель Союз, которая доставила на орбиту телекоммуникационный спутник связи SES-15.

Запуск космического аппарата SES-15 является второй из трех запланированных апрельских пусковых компаний, которые были перенесенных на май в связи с серией протестов и организованных забастовок.

Космический аппарат SES-15, построенный компанией Boeing, был запущен в 8:54 по местному времени на борту ракеты-носителя Союз, с космодрома Куру расположенного во Французской Гвиане.

Запущенный космический аппарат может прослужить на орбите до 18 лет. В его функции входит предоставление услуг Wi-Fi пассажирам авиакомпаний, предоставление пилотам и диспетчерам УВД более точных данных о GPS навигации и предоставление услуг телевещания.