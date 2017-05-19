Arianespace успешно осуществила запуск спутника SES-15
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Arianespace успешно осуществила запуск спутника SES-15

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 19 май 15:38
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18 мая, компания Arianespace успешно запустила ракету-носитель Союз, которая доставила на орбиту телекоммуникационный спутник связи SES-15.

Arianespace успешно осуществила запуск спутника SES-15

Запуск космического аппарата SES-15 является второй из трех запланированных апрельских пусковых компаний, которые были перенесенных на май в связи с серией протестов и организованных забастовок.

Космический аппарат SES-15, построенный компанией Boeing, был запущен в 8:54 по местному времени на борту ракеты-носителя Союз, с космодрома Куру расположенного во Французской Гвиане.

Запущенный космический аппарат может прослужить на орбите до 18 лет. В его функции входит предоставление услуг Wi-Fi пассажирам авиакомпаний, предоставление пилотам и диспетчерам УВД более точных данных о GPS навигации и предоставление услуг телевещания.

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