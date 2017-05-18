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МКС: последние события

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 18 май 16:02
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Среди основных событий можно выделить выращенный в космосе, новый урожай. Американская команда успешно справилась с задачей вырастить китайскую капусту (сорт Бекана). Часть этого урожая уже опробована, оставшаяся была запечатана для возврата на Землю.

МКС: последние события

Понимание того, как овощи растут в условиях невесомости, является важным шагом в подготовке будущих длительных космических миссий, которые потребуют от членов экипажа способностей самостоятельно получать продукты питания. Космонавты на станции уже смогли вырастить салат и цветы в специальной камере Veggie.

Она имеет специальное освещение, позволяет доставлять необходимые питательные вещества растениям с помощью недорогой системы посадки и выращивания контейнерами, где питательные вещества подаются прямо к корневой системе. Подобная концепция очень экономична, позволяет работать с различными видами растений как в целях получения свежего урожая, так и в рамках образовательных экспериментов.

Экипаж уже прокомментировал полученный урожай, добавив, что получает удовольствие от космического озеленения. Ученые сейчас полагают, что выращивание растений поможет снимать психологические нагрузки во время долговременных миссий. Данные из этого эксперимента могут оказать влияния на методы выращивания сельхозкультур на Земле, позволяя спроектировать системы, которые используют ценные ресурсы (такие как вода) более эффективно.

Также был проверен испытательный стенд SCaN – гибкая система радиосвязи – предназначенная для оперативного вмешательства наземных команд при непредвиденных ситуациях. Теперь наземные диспетчера смогут изменять программное обеспечение радио-оборудования непосредственно во время полета. Это позволит избежать непредвиденных ошибок или изменений в системе, допущенных экипажем.

Изменение программного обеспечения после запуска также позволило бы операторам иметь возможности для улучшения качества связи (например, увеличения потока данных и решение системных проблем). Используя ту же самую аппаратную платформу для различных миссий, изменив только программное обеспечение, можно быстро подготовиться к новому полету, при этом уменьшить стоимость и вероятность сбоя.

Экипаж также выполнил исследование окружающей среды, в которой он живет и работает с практической и психологической стороны. Оценка обитаемости МКС предоставляет экипажу возможность сделать наблюдения относительно орбитальной лаборатории, которую космонавты называют домом. Подобные исследования должны предоставить идеальное сочетание параметра комфорт/эффективность работы.

Мысли и идеи, предоставленные экипажем, помогу разработчикам понять, сколько необходимо объема для жилья при продолжительных полетах, а также узнать, сколько каждому космонавту требуется личного пространства. Результаты исследования обитаемости будут необходимы для проектирования будущих космических аппаратов, а также для улучшения условий, например, рабочих, которые живут и трудятся в небольшом пространстве с ограниченными ресурсами на Земле (отдаленные полярные станции, океанские буровые установки или шахты).

Тем временем, Олег Новицкий сфотографировал с МКС космодром Восточный, и теперь каждый может узнать, как российский космопорт выглядит с орбиты. Стартовая площадка, принимавшая в прошлом апреле первый запуск, расположена слева, в центре видны МИКи (монтажно-испытательные корпуса, где подготавливаются ракетоносители к предстоящим полетам). На снимке хорошо видно, что все основные объекты соединены железнодорожными путями, необходимыми для транспортировки ракет…

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