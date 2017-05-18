Blue Origin потерпели неудачу в процессе испытаний двигателя BE-4

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin потерпела неудачу во время тестирования своего двигателя Blue Engine 4 (BE-4), предназначенного для замены российских двигателей РД-180. Это означает что США по прежнему нет замены российским ракетным двигателям, которые работают на первой ступени ракеты-носителя Atlas V.

Частная компания, основанная генеральным директором Amazon.com Джефон Безосом, потеряла турбонасосы и клапана, которые обеспечивают смесь компонентов топлива перед подачей в камеру сгорания ракетного двигателя через специальные форсунки. Инцидент произошел 13 мая текущего года на испытательном стенде компании недалеко от Ван-Хорна, штат Техас.

«Вчера мы потеряли часть испытательных компонентов на одном их наших испытательных стендом BE-4», - сообщили в своем twitter аккаунте представители компании Blue Origin. Добавив, что на данном этапе разработки нового ракетного двигателя, это не является чем то необычным.

Представители компании, к сожалению не уточнили что именно произошло и по какой причине были потеряны топливные элементы. Также не было указано, когда начнется продолжение тестирования двигателя BE-4.

Полностью собранный двигатель BE-4 разрабатываемый с 2011 года, был представлен общественности в марте 2017 года. Он является основным кандидатом для использования в будущей ракете-носителе Vulcan компании United Launch Alliance, которая должна прийти на смену Atlas V.

В настоящее время основной ракетой – носителем для США является Atlas V, на первой ступени которой используется надежный и относительно недорогой российский двигатель РД-180 производства НПО «Энергомаш».

США использовали РД-180 для своих нужд с 2000 года. Однако с 2014 года законодатели США наложили ограничения на будущие закупки данного двигателя, приняв закон который требовал постепенный отказ от российских ракетных двигателей в пользу отечественных.

Но в декабре 2015 года, Конгресс США принял бюджет, который включает положение позволяющее стране продолжать покупать российские ракетные двигатели РД-180.