Rocket Lab готова к началу первого испытательного полета РН Electron

Rocket Lab, частная аэрокосмическая компания, чья цель состоит в создании легкой и дешевой ракетной платформы, с 21 мая начнет летные испытания своей ракеты под названием Electron.

Запуск состоится со стартовой площадки компании на полуострове Махия в Новой Зеландии.

«Мы все невероятно взволнованы дойдя до этой важной отметки», - сообщил основатель и исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек. «Наша талантливая команда готовилась годами к этому моменту, и мы хотим сделать все возможное чтобы сделать это безошибочно»

Данный запуск будет полностью тестовым. На борту ракеты-носителя Electron будет отсутствовать полезная нагрузка, так как в первом полете новой системы выведения очень вероятны нештатные ситуации.

Если первый старт пройдет неуспешно, то скорее всего кроме сотрудников компании Rocket Lab этого никто не увидит, из-за невероятно удаленного места стартового комплекса. Кроме этого, компания Rocket Lab уведомила журналистов о том, что публичных мест где можно будет наблюдать процесс запуска также не будет. Компания предоставит общественности видео старта только в случае «успешного старта ракеты-носителя».

Согласно планам Rocket Lab, в случае успешного первого тестового полета, предстоит совершить еще два испытательных пуска. Только после этого планируется осуществить первый коммерческий рейс, который запланирован на конец 2017 года.

Первоначальные планы Rocket Lab предусматривали начало первых летных испытаний еще в 2016 году, однако сложности в разработке как самой ракеты-носителя, так и стартовой площадки вынудили сдвинуть сроки. В настоящее время основатель компании Питер Бек оптимистично настроен и планирует завершить испытания Electron и осуществить до четырех коммерческих старта до конца текущего года.

Ракета-носитель Electron по заявленным характеристикам будет способна доставить на орбиту вокруг Земли полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Сама ракета высотой около 17 метров и массой более 10 тонн будет приводиться в движение при помощи ракетных двигателей Rutherford спроектированных в Rocket Lab. Их отличительная особенность заключается в насосах подкачки компонентов топлива, которые будут питаться от электрических батарей.

Основная цель, которую преследует компания Rocket Lab это предоставить дешевый и быстрый доступ космическим аппаратом малой массы, формата CubeSta в космос.

Возможно самыми известными клиентами Rocket Lab является Nasa, которая подписала с ними контракт в 2015 году для одного из своих запусков, а также компания Moon Express, которая намерена использовать Electron для доставки миниатюрной версии своего лунного посадочного модуля MX-1 на Луну.