Rocket Lab готова к началу первого испытательного полета РН Electron
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Спасибо, Кассини! «Союз МС-04» успешно причалил к МКС Куда полетим: Луна или Марс? Ученые о космосе: Гравитационная физиология Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей Новая экзопланета может стать лучшим местом для поиска жизни Сегодня новый экипаж отправится к МКС Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами Секретный шаттл X-37B завершил 700-дневный космический полет Упавший астероид мог вызвать извержения вулканов продолжительностью миллион лет На Луну в 2024? Возможно! Марсианские троянцы могут быть частью давно разрушенной планеты Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1» МКС: последние события Cassini в последний раз пролетел рядом Титаном
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Rocket Lab готова к началу первого испытательного полета РН Electron

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 17 май 21:40
1

Rocket Lab, частная аэрокосмическая компания, чья цель состоит в создании легкой и дешевой ракетной платформы, с 21 мая начнет летные испытания своей ракеты под названием Electron.

Rocket Lab готова к началу первого испытательного полета РН Electron

Запуск состоится со стартовой площадки компании на полуострове Махия в Новой Зеландии.

«Мы все невероятно взволнованы дойдя до этой важной отметки», - сообщил основатель и исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек. «Наша талантливая команда готовилась годами к этому моменту, и мы хотим сделать все возможное чтобы сделать это безошибочно»

Данный запуск будет полностью тестовым. На борту ракеты-носителя Electron будет отсутствовать полезная нагрузка, так как в первом полете новой системы выведения очень вероятны нештатные ситуации.

Если первый старт пройдет неуспешно, то скорее всего кроме сотрудников компании Rocket Lab этого никто не увидит, из-за невероятно удаленного места стартового комплекса. Кроме этого, компания Rocket Lab уведомила журналистов о том, что публичных мест где можно будет наблюдать процесс запуска также не будет. Компания предоставит общественности видео старта только в случае «успешного старта ракеты-носителя».

Согласно планам Rocket Lab, в случае успешного первого тестового полета, предстоит совершить еще два испытательных пуска. Только после этого планируется осуществить первый коммерческий рейс, который запланирован на конец 2017 года.  

Первоначальные планы Rocket Lab предусматривали начало первых летных испытаний еще в 2016 году, однако сложности в разработке как самой ракеты-носителя, так и стартовой площадки вынудили сдвинуть сроки. В настоящее время основатель компании Питер Бек оптимистично настроен и планирует завершить испытания Electron и осуществить до четырех коммерческих старта до конца текущего года.

Ракета-носитель Electron по заявленным характеристикам будет способна доставить на орбиту вокруг Земли полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Сама ракета высотой около 17 метров и массой более 10 тонн будет приводиться в движение при помощи ракетных двигателей Rutherford спроектированных в Rocket Lab. Их отличительная особенность заключается в насосах подкачки компонентов топлива, которые будут питаться от электрических батарей.

Основная цель, которую преследует компания Rocket Lab это предоставить дешевый и быстрый доступ космическим аппаратом малой массы, формата CubeSta в космос.

Возможно самыми известными клиентами Rocket Lab является Nasa, которая подписала с ними контракт в 2015 году для одного из своих запусков, а также компания Moon Express, которая намерена использовать Electron для доставки миниатюрной версии своего лунного посадочного модуля MX-1 на Луну.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Rocket Lab завершает подготовку к первому орбитальному пуску Rocket Lab завершает подготовку к первому орбитальному пуску Совсем недавно компания привлекла дополнительно $75 миллионов, чтобы ускорить темп производства малых ракетоносителей. Таким образом, общее количество привлеченных средство составило сумму в $148 миллионов, и ее стоимость достигла $1 миллиард.... Rocket Lab объявило о готовности к испытательному полету Electron Rocket Lab объявило о готовности к испытательному полету Electron Частная космическая компания Rocket Lab планирует начать испытательные полеты ракеты-носителя собственного производства Electron уже в следующем году, после окончания всех стадий разработки. 12 декабря компания Rocket Lab в своем пресс-релизе... Rocket Lab готовится к первому испытательному пуску Rocket Lab готовится к первому испытательному пуску Запуск ракеты-носителя с полуострова Махия становиться еще на один шаг ближе, а компания разработчик, Rocket Lab планомерно двигается в направлении создания космического транспортного средства собственного производства. Компания Rocket Lab из Новой... В этом году Rocket Lab планирует начать запуски своей ракеты Electron В этом году Rocket Lab планирует начать запуски своей ракеты Electron Успешная сертификация второй ступени Electron открывает дорогу, чтобы выполнить ряд испытательных полетов уже в этом году, об этом заявила компания. Rocket Lab также сообщила, что завершила тестирование второй ступени с двигателем Резерфорда....
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2017.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru