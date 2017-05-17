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Летающая обсерватория SOFIA | Чудо инженерной мысли
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 17 май 21:03
Увлекательный мини-фильм от Германского центра авиации и космонавтики об уникальном проекте расположенной на борту самолёта Boeing 747SP космической обсерватории. Помимо инфракрасного телескопа, позволяющего "заглянуть" дальше видимого спектра, обсерватория несёт на себе несколько инструментов, благодаря которым она способна отслеживать недоступные для обычных телескопов объекты.
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