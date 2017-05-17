Старт РН Falcon 9 со спутником связи Inmarsat-5 F4
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Старт РН Falcon 9 со спутником связи Inmarsat-5 F4

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 17 май 20:59
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15 мая 2017 года частная космическая компания SpaceX успешно осуществила старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту космический аппарат для спутникового оператора связи Inmarsat.

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