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Старт РН Falcon 9 со спутником связи Inmarsat-5 F4
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 17 май 20:59
15 мая 2017 года частная космическая компания SpaceX успешно осуществила старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту космический аппарат для спутникового оператора связи Inmarsat.
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