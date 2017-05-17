Falcon 9 успешно доставила на орбиту спутник связи Inmarsat-5 F4

15 мая 2017 года частная космическая компания SpaceX успешно осуществила старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту космический аппарат для спутникового оператора связи Inmarsat.

Пуск был произведен в 19:21 по местному времени, со стартовой площадки №39А космического центра им. Кеннеди во Флориде. Спустя всего 32 минуты после старта космический аппарат Inmarsat-5 F4 был успешно доставлен на геопереходную орбиту. [ВИДЕО | Старт РН Falcon 9 со спутником связи Inmarsat-5 F4]

В процессе выполнения данной миссии, инженеры компании SpaceX не планировали осуществить возврат первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Это выглядит довольно странным, после того как SpaceX удалось успешно вернуть 10 ускорителей в других пусковых миссиях. Причиной такого решения стала масса полезной нагрузки, которая слишком велика чтобы оставить в топливных баках необходимый запас топлива для возврата первой ступени.

Масса спутника Inmarsat-5 F4 составила 6 100 килограмм. Это самая большая по массе полезная нагрузка, которую компания SpaceX успешно доставила на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Британский оператор Inmarsat, первые три своих спутника под брендом Global Xpress запустила на Российской ракете-носителе «Протон-М» в период между 2012 и 2015 годами. В марте 2016 года, компания приняла решение о запуске 4 спутника, необходимого для предоставления резервирования уже работающих космических аппаратов. Системе Global Xpress требуется по крайней мере три спутника, чтобы охватить весь земной шар, кроме полюсов.

Космический аппарат Inmarsat-5 F4 построен компанией Boeing несет на своем борту 89 транспондеров Ka - диапазона. С его помощью компания Inmarsat планирует предоставлять услуги доступа к сети интернет и передачи данных пассажирам авиакомпаний, морским экипажам и военнослужащим.