В первую миссию комплекса SLS/Orion экипажа не будет

Nasa решило, что не будет отправлять астронавтов в первом полете комплекса SLS/Orion, который теперь состоится в 2019 году. Было объявлено, что, в то время как техническая выполнимость задачи по размещению экипажа в разведывательной миссии EM-1 вполне реальна, стоимость, сроки и вопросы безопасности вынудили Nasa и Белый дом принять решение провести миссию без астронавтов, как было запланировано первоначально.

24 февраля Nasa объявило, что начало изучать вопрос по выполнимости задачи размещения астронавтов на ЕМ-1. Необходимость такого изучения возникла после прихода нового руководства Nasa, назначенного администрацией Белого дома после ноябрьских выборов президента страны, и особенно после опасений, что технические проблемы могут стать причиной переноса первого полета комплекса с ноября 2018-го на более поздний срок.

Проведя изучение вопроса, специалисты Nasa выявили меньше технических проблем, связанных с размещением экипажа, чем первоначально ожидалось. Но работы, связанные с подготовкой пилотируемого полета, стоили бы дополнительно $600-900 миллионов, а дата его начала пришлась бы на 1-2 квартал 2020-го. Проанализировав сроки, стоимость и вопросы безопасности, был подтвержден первоначальный план подготовки к полету, который реализовывается сейчас

Помимо этого, Nasa также сообщило, что дата начала ЕМ-1 будет перенесена на 2019 год. В основном, такое решение принято из-за многочисленных производственных проблем, которые, конечно же, типичны для разработок подобной сложности. Среди последних, которые приведут к переносу сроков – торнадо, повредивший основной сборочный комплекс в начале февраля, и повреждение в начале мая купола бака жидкого кислорода, построенного для сертификационных испытаний SLS и который не подлежит ремонту.

Перенос сроков ЕМ-1 автоматически передвигает миссию ЕМ-2, первый полет с экипажем. В нем, впервые, будет использоваться модернизированная версия SLS с более мощным разгонным блоком, а также новая наземная инфраструктура. Первоначально планировалось, что первый пилотируемый пуск состоится в августе 2021 года. Но уже сейчас, с большой вероятностью можно говорить, что его отложат из-за необходимости выдержать паузу между ЕМ-1 и ЕМ-2.