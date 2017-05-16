Повреждение секции топливного бака может перенести старт SLS

Nasa и Boeing приступили к расследованию причин недавней аварии, произошедшей при сборке бака жидкого кислорода, разрабатываемого для системы выведения Space Launch System.

Инцидент произошел 3 мая в Вертикальном Сборочном центре, специально построенном для сборки огромных топливных баков мегаракеты, на борту которой планируют отправлять космонавтов на Луну или Марс. По предварительным данным пострадал задний купол бака, который подготавливали для сварки с основной конструкцией.

На данный момент Nasa и Boeing не предоставили какой-либо дополнительной информации об инциденте, известно лишь, что сразу после аварии Вертикальный Сборочный центр был закрыт, и никто не пострадал. Масштаб повреждений также неизвестен. Действительно ли они ограничились только задним куполом, или же было разрушено сварочное оборудование – не понятно.

Сам инцидент был классифицирован как неудача "Типа B". Такая неудача, согласно документам Nasa, относится к повреждениям, которые оцениваются в 500000$ – $2 млн. Сейчас задача Nasa как можно скорее расследовать причины и разработать дальнейшие шаги, чтобы безопасно возобновить операции.

Авария стала еще одним фактором, который переносит на более позднее время первый старт SLS. Как известно, в феврале торнадо повредил некоторые здания, используемые для работы с SLS и Orion, и на ремонтные работы потребуется два-три месяца.

В прошлом месяце Nasa признало, что SLS, межпланетный корабль Orion и сопутствующие наземные системы не будут готовы к ноябрю 2018 года, срок на который планировали первый запуск мегакомплекса. Сейчас 2019 год лишь рассматривается как дата первого запуска SLS, известного как разведывательная миссия (EM-1).

Однако и новая дата очень сомнительна и может быть не окончательна. Сроки начала этого полета будут зависеть от решения, которое определит целесообразность размещения экипажа во время ЕМ-1 (в настоящее время план предусматривает отсутствие астронавтов на борту). Ученые Nasa заявили, что отчет, изучающий выполнимость размещения экипажа, уже завершен, руководители агентства и чиновники Белого дома проинформированы, однако ни о каком решении еще не объявлено.