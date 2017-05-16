Об основном приборе OSIRIS-REx для исследования астероида Bennu

В настоящее время зонд OSIRIS-REx путешествует в космосе, чтобы добраться до скалистого астероида под названием Bennu, затем исследовать его и узнать многие, ранее неведомые вещи, о формировании Солнца и планет. С помощью своей системы камер зонд добудет важную информацию о реальной структуре этого скалистого небесного тела и позволит понять, если в нем молекулярные соединения, которые могли дать толчок жизни на Земле.

Космический зонд начал свое двухлетнее путешествие к Bennu в сентябре 2016 года. В рамках миссии намечено подробно изучить астероид, взять образец его поверхности и возвратить на Землю. Зонд прибудет к Bennu в августе 2018-го, а его возвращение запланировано на сентябрь 2023 года.

Хотя к OSIRIS-REx приковано внимание, прежде всего, из-за его способности возвратить образец астероида, он должен будет выполнить много работы, находясь на его орбите. Прежде всего, зонд составит глобальную карту на предмет структуры, химии и минералогии, чтобы охарактеризовать геологическую историю. Более того, исследование Bennu позволит существенно скорректировать информацию о подобных объектах, обнаруженных наземными телескопами.

Зонд также изучит так называемый Эффект Ярковского (излучение тепла от вращающегося астероида), зафиксирует структуру, морфологию, геохимию, соберет спектральные данные о реголите в месте взятия образца.

Чтобы достигнуть всех запланированных целей, зонд оснастили системой камер, или прибором OCAMS. Это – целая система отображения, состоящая из трех камер: PolyCam (многофункциональная камера), MapCam (потребуется для составления карты) и SamCam (ее работа намечена во время взятия образца поверхности).

OCAMS способен обнаружить любые, ранее неизвестные, спутники около астероида и газовые извержения из под его поверхности, определить параметры вращения и построить точную цифровую модель ландшафта, зафиксировать любые поверхностные опасности. Прибор подтвердит перемещение образца реголита в возвращаемый контейнер, будет наблюдать само событие осуществления выборки.

PolyCam – это 20-см телескоп, будет первым, который сфотографирует астероид с расстояния в два миллиона километров. Его разрешение позволяет фиксировать объекты до 2 см в диаметре.

MapCam – 12-см телескоп, конструктивно похож на телеобъектив. Составит карту в четырех различных цветах, построит модель формы астероида, обеспечит четкие снимки места взятия образца. Изображения, полученные от MapCam, будут важны для поиска спутников и газовыделяющих шлейфов около Bennu.

SamCam – самая малая камера OCAMS, диаметром 2,5 см. Необходима для наблюдения всех процессов, происходящих во время взятия образца, в том числе позволит контролировать правильность маневра сближения.

Пока прибор OCAMS работает безотказно. Все его камеры включались несколько раз, главным образом для калибровки, когда удалось сделать сверхчеткие фото звездного неба…