SpaceX успешно провели огневые испытания Falcon Heavy
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SpaceX успешно провели огневые испытания Falcon Heavy

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 10 май 15:37
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SpaceX успешно преодолели очередной важный этап в разработке новой мощной ракеты-носителя Falcon Heavy, первый старт которой, планируется осуществить уже через несколько месяцев.

SpaceX успешно провели огневые испытания Falcon Heavy

Представители SpaceX сообщили в своем Twitter аккаунте об успешном статическом огневом испытании центральной ступени ракеты-носителя Falcon Heavy на полигоне компании в МакГрегоре, штат Техас.

Когда все будет готово к работе, двухступенчатая ракета-носитель Falcon Heavy высотой 70 метров сможет запускать 54 метрические тонны на околоземную орбиту и 22 метрические тонны на геопереходную орбиту. Она станет самой мощной ракетой с момента запуска Saturn-5, заявили представители SpaceX.

Falcon Heavy, базируется на ракете Falcon 9, которая с 2010 года успешно доставляет полезную нагрузку в космос. Первая ступень новой тяжелой ракеты-носителя состоит из двух первых ступеней Falcon 9 прикрепленных по бокам к центральной ступени, которая также является модифицированной первой ступенью Falcon 9.

Первые ступени Falcon 9 оснащены 9 ракетными двигателями Merlin, поэтому отрывать от Земли будущую ракету будет 27 одинаковых двигателей. На второй ступени остался один двигатель, так же как и на Falcon 9, только модифицированный для работы в безвоздушном пространстве.

Интеграция составных частей, по всей сути уже готовых, звучит просто, но оказалось что это «отвратительно сложно», заявил 30 марта основатель и исполнительный директор SpaceX Элон Маск.

Однако после нескольких лет напряженной работы, ракета-носитель Falcon Heavy почти готова к своему первому полету.

Как сообщил Элон Маск на телеконференции после запуска спутника связи SES-10 30 марта, первый пуск вероятнее всего должен произойти в конце лета 2017 года. Данный полет не понесет на орбиту никакой ценной полезной нагрузки, так как запуск будет довольно рискованным.

Однако кое-то ценное вернется обратно на Землю. SpaceX усердно работает над много разовостью ступеней ракеты-носителя. Поэтому в процессе запуска Falcon Heavy, инженеры компании постараются вернуть обратно на Землю все три ступени ракеты-носителя работающие на первом этапе.

Кроме этого боковые части первой ступени будут являться первыми ступенями ракеты-носителя Falcon 9 которые уже отправляли полезную нагрузку на орбиту Земли. На сегодняшний день SpaceX успешно приземлил 10 первых ступеней ракеты-носителя Falcon 9 и повторно использовал одну из них в процессе запуска спутника SES-10.

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