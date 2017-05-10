Планеты системы TRAPPIST-1 не имеют больших лун
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Планеты системы TRAPPIST-1 не имеют больших лун

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vladimir Draga от 10 май 11:24
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Хотя мы знаем о существовании тысяч экзопланет и кандидатах на их звание, поиск лун вне Солнечной системы только начинается. В настоящее время нет подтвержденных данных о наличии экзолун, но в скором времени они обязательно появятся.

Планеты системы TRAPPIST-1 не имеют больших лун

Обнаружение экзолун поможет нам лучше понять обитаемость нашей планеты. Некоторые эксперты говорят, что причина возникновения жизни – это то, что наша Луна настолько близка к Земле что стабилизировала вращение ее оси. Однако другие исследования утверждают, что гравитационное влияние других планет в нашей Солнечной системе способны обеспечить достаточную стабильность Земной оси.

В новом исследовании рассматриваются возможности наличия больших лун в системе TRAPPIST-1, заведомо переполненной экзопланетной системе, в которой возможно наличие обитаемых планет. Ранее в этом году, наблюдения космического телескопа Spitzer Nasa показали, что семь планет здесь могут быть скалистыми и иметь жидкую воду на своей поверхности. Данный факт делает систему TRAPPIST-1 наиболее потенциально пригодной для существования жизни.

Еще до открытия системы TRAPPIST-1, профессор астрономии в Университете штата Сан-Франциско Stephen Kane много работал над экзопланетами и экзолунами.

«Открытие системы TRAPPIST-1 окончательно побудило меня рассчитать, действительно ли планеты в компактных системах могут иметь на своих орбитах луны»

Stephen Kane предупредил, что ученые не могут приписывать обитаемость нашей Земле только за счет наличия Луны на ее орбите, потому что Земля единственная известная планета, где есть жизнь. Тем не менее, Луна играет действительно важную роль. Она создает значительные приливы на Земле, что вероятнее всего помогло создать приливные бассейны, в которых могла родиться ранняя биохимия.

«Наличие Луны помогло стабилизировать изменения наклона оси вращения Земли, что в свою очередь, создает более длительные периоды стабильного климата», - добавил Kane. «Так что, трудно сказать на что была бы похожа жизнь на нашей планете без Луны, но мы можем описать каким образом она оказала положительное влияние на нашу нынешнею среду»

Для системы TRAPPIST-1, Kane обнаружил, что планеты настолько плотно упакованы друг к другу, что большие луны вряд ли смогут находиться на орбитах вокруг экзопланет.

Методология Stephen Kane заключается в изучении влияния двух параметров: Радиуса Хилла или области пространства, в которой планета оказывает гравитационное влияние, основанное на ее массе и расстоянии от родительской звезды и предел Роша, который определяет, где гравитационный эффект, вблизи планеты, слишком сильный для выживания луны.

«Луна может существовать вокруг планеты только если она находится между этими двумя границами: слишком близко и она будет разрушена, слишком далеко, и она улетит из под гравитационного влияния планеты»

«Результаты исследования описанный в моей статье показывает, что для большинства планет в компактных планетных системах, радиус Хилла и предел Роша достаточно близки расположены друг к другу. Это означает, что не остается места в котором может существовать луна, и поэтому в планетных системах на подобии TRAPPIST-1, наличие экзолун маловероятно»

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