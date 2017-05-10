Телескоп James Webb прибыл в Техас для криогенных испытаний

Космический телескоп James Webb прибыл в космический центр им. Джонсона Nasa в Хьюстоне, штат Техас. Здесь он проведет свой последний криогенный тест, после чего начнет подготовку к запуску, который намечен на 2018 год.

Телескоп был загружен на специальный прицеп в Центре космических полетов Nasa Годдарда и медленно был доставлен на авиационную базу Эндрюс в Мериленде. После чего его погрузили в самолет С-5С, который доставил его в Хьюстон.

Сейчас космический телескоп находится в чистой комнате космического центра им. Джонсона, где его аккуратно вынули из специального транспортного контейнера. В ближайшие недели он будет подготовлен к проведению основного криогенного теста, который продлиться почти 100 дней.

Для того чтобы подтвердить способность оптической системы в неприветливых условиях космоса, космический телескоп должен успешно пройти испытания при очень низких температурах в вакууме. Это последние испытания для James Webb. Криогенно-вакуумные испытания проводятся в той же камере, где проводились испытания космического аппарата «Апполон»

После завершения тестирования в центре им. Джонсона, космический телескоп James Webb продолжит свое путешествие и отправится Northrop Grumman Aerospace Systems, для окончательной сборки и тестирования всего аппарата вместе с солнцезащитным козырьком.

James Webb – инфракрасный преемник знаменитого телескопа Hubble, который увидит ранее невидимые виды прото-вселенной, самые ранние галактики и звезды, образовавшиеся сразу после Большого взрыва. Он соберет информацию о потенциально пригодных для жилья мирах, вращающихся вокруг далеких звезд. После запуска с французской Гвианы на борту европейского РН «Ариан-5» в конце 2018 года, он отправится ко второй точке Лагранжа. Миссия обойдется Nasa в $8,8 миллиардов, но с учетом помощи международных партнеров общая стоимость проекта перевалит $10 миллиардов.