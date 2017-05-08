GSLV успешно запустила спутник связи GSAT-9
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
За ресурсами – в космос Спасибо, Кассини! Куда полетим: Луна или Марс? Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Новая экзопланета может стать лучшим местом для поиска жизни Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада Ученые выяснили, что на Венере нет тектонических плит Марсианские троянцы могут быть частью давно разрушенной планеты Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

GSLV успешно запустила спутник связи GSAT-9

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 08 май 12:29
1

5 мая 2017 года индийская ракета-носитель GSLV-F09 успешно доставила на геопереходную орбиту спутник связи GSAT-9 весом 2230 килограмм. Одиннадцатый старт для данной модели проходил со второй стартовой площадки в космическом центре Сатиш Двахан, Шрихарикоте.

GSLV успешно запустила спутник связи GSAT-9

Это уже четвертый успешный запуск к ряду достигнутый GSLV, вторая ступень которого работает на криогенном топливе. Запущенный спутник в настоящее время находиться на эллиптической орбите с перигеем 169 км и апогеем 36,105 км, с наклоном орбиты 20,65 градусов относительно экватора.

Старт ракеты-носителя состоялся в 11: 57 GMT когда заработал твердотопливный ускоритель первой ступени и 4 ракетных двигателя с запасом топлива в 42 тонны каждый. Основные этапы полета прошли по графику. Спустя, примерно 17 минут после старта, космический аппарат GSAT-9 был успешно размещен на геопереходной орбите.

Вскоре после отделения от GSLV, две солнечные батареи космического аппарата были автоматически развернуты и управление спутника было принято наземным центром управления.

GSAT-9 – это спутник связи, построенный ISRO для предоставления разнообразных услуг связи в Южной Азии. Для этого он оснащен транспондерами Ku-диапазона.

В ближайшее дни, орбита спутника будет поднята с нынешней геопереходной орбиты до целевой геостационарной орбиты, путем последовательного запуска силовой установки расположенной на борту спутника.

Спутник будет введен в эксплуатацию после завершения операции по подъему орбиты и позиционирования спутника на необходимой орбите, а также испытания установленного на нем оборудования.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи Спустя месяц после того как первоначально запланированный запуск ракеты-носителя Ariane 5 был отложен из-за социальных протестов во французской Гвиане, Arianespace успешно осуществила старт рейса VA236 и доставила на заданную орбиту два... Ariane 5 успешно доставила на орбиту спутник связи EUTELSAT 65 Ariane 5 успешно доставила на орбиту спутник связи EUTELSAT 65 Сегодня, 9 марта 2016 года, компания Arianespace успешно осуществила запуск телекоммуникационного спутника связи EUTELSAT 65 на ракете-носителе Ariane 5. Старт ракеты-носителя Ariane 5 был осуществлен в 05:20 GMT со стартовой площадки ELA-3... Мощный индийский ракетоноситель GSLV Mk-3 с новым двигателем дебютирует в декабре Мощный индийский ракетоноситель GSLV Mk-3 с новым двигателем дебютирует в декабре Все отчетливее просматривается первый пуск мощного геостационарного носителя GSLV Mark-3 с новым криогенным двигателем национального производства CE-20, разработка которого завершилась в прошлом году. Во время третьего и завершающего полигонного... РН «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи «Инмарсат 5Ф2». РН «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи «Инмарсат 5Ф2». Ракета-носитель «Протон-М» 1 февраля успешно доставила на орбиту телекоммуникационный спутник связи «Инмарсат 5Ф2». 1 февраля 2015 года специалистами отечественных предприятий ракетно-космической отрасли был произведен...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2017.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru