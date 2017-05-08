GSLV успешно запустила спутник связи GSAT-9

5 мая 2017 года индийская ракета-носитель GSLV-F09 успешно доставила на геопереходную орбиту спутник связи GSAT-9 весом 2230 килограмм. Одиннадцатый старт для данной модели проходил со второй стартовой площадки в космическом центре Сатиш Двахан, Шрихарикоте.

Это уже четвертый успешный запуск к ряду достигнутый GSLV, вторая ступень которого работает на криогенном топливе. Запущенный спутник в настоящее время находиться на эллиптической орбите с перигеем 169 км и апогеем 36,105 км, с наклоном орбиты 20,65 градусов относительно экватора.

Старт ракеты-носителя состоялся в 11: 57 GMT когда заработал твердотопливный ускоритель первой ступени и 4 ракетных двигателя с запасом топлива в 42 тонны каждый. Основные этапы полета прошли по графику. Спустя, примерно 17 минут после старта, космический аппарат GSAT-9 был успешно размещен на геопереходной орбите.

Вскоре после отделения от GSLV, две солнечные батареи космического аппарата были автоматически развернуты и управление спутника было принято наземным центром управления.

GSAT-9 – это спутник связи, построенный ISRO для предоставления разнообразных услуг связи в Южной Азии. Для этого он оснащен транспондерами Ku-диапазона.

В ближайшее дни, орбита спутника будет поднята с нынешней геопереходной орбиты до целевой геостационарной орбиты, путем последовательного запуска силовой установки расположенной на борту спутника.

Спутник будет введен в эксплуатацию после завершения операции по подъему орбиты и позиционирования спутника на необходимой орбите, а также испытания установленного на нем оборудования.