Nasa изучает предложения по будущей миссии в Солнечной системе
Nasa рассматривает 12 предложений по будущим беспилотным миссиям по исследованию солнечной системы. Предлагаемые исследовательские миссии в рамках программы «Новые горизонты» будут проходить научно-технический обзор в течении следующих семи месяцев. Цель состоит в том, чтобы выбрать миссию для полета примерно через два года, с запуском в середине 2020-х годов.
Выбор одной или нескольких концепций для исследования «Фазы А» будет объявлено в ноябре этого года. По завершению исследования концепции «Фазы А» планируется, что одно исследование будет отобрано для продолжения работы именно над ним.
Исследования по представленным предложениям были ограничены шестью темами:
- Возврат образца кометы
- Возврат образца из южного полюса Луны
- Океанские миры (Титан и/или Энцелад)
- Сатурн-зонд
- Троянский тур
- Венера
В рамках программы «Новые рубежи» ведутся исследования в области космических исследований. Стоимость работы составляет около $ 1 млрд.
Выбранная в итоге миссия станет уже четвертой по счету для данной программы. Предшественниками являются миссии «New Horizon» к Плутону, миссия Juno к Юпитеру и OSIRIS-REx в планах которой вернуть на Землю образцы грунта с астероида Бенну.