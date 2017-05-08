Nasa изучает предложения по будущей миссии в Солнечной системе

Nasa рассматривает 12 предложений по будущим беспилотным миссиям по исследованию солнечной системы. Предлагаемые исследовательские миссии в рамках программы «Новые горизонты» будут проходить научно-технический обзор в течении следующих семи месяцев. Цель состоит в том, чтобы выбрать миссию для полета примерно через два года, с запуском в середине 2020-х годов.

«Новые рубежи» это ответ на самые большие вопросы в нашей Солнечной системе сегодня, основанные на предыдущих миссиях, чтобы продолжить продвигать границы разведки», - сообщил Thomas Zurbuchen помощник администратора научной дирекции NASA в Вашингтоне.

Выбор одной или нескольких концепций для исследования «Фазы А» будет объявлено в ноябре этого года. По завершению исследования концепции «Фазы А» планируется, что одно исследование будет отобрано для продолжения работы именно над ним.

Исследования по представленным предложениям были ограничены шестью темами:

- Возврат образца кометы

- Возврат образца из южного полюса Луны

- Океанские миры (Титан и/или Энцелад)

- Сатурн-зонд

- Троянский тур

- Венера

В рамках программы «Новые рубежи» ведутся исследования в области космических исследований. Стоимость работы составляет около $ 1 млрд.

Выбранная в итоге миссия станет уже четвертой по счету для данной программы. Предшественниками являются миссии «New Horizon» к Плутону, миссия Juno к Юпитеру и OSIRIS-REx в планах которой вернуть на Землю образцы грунта с астероида Бенну.