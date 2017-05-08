Секретный шаттл X-37B завершил 700-дневный космический полет
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Секретный шаттл X-37B завершил 700-дневный космический полет

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 08 май 10:01
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Спустя более двух лет (718 дней) нахождения на орбите Земли, космический корабль X-37B успешно совершил посадку в космическом центре Кеннеди Nasa.

Секретный шаттл X-37B завершил 700-дневный космический полет

Как сообщают ВВС США, космический корабль X-37B является «новейшим и наиболее совершенным космическим аппаратом способным вернуться на Землю после космического полета»

Завершившийся полет под названием OTV-4 (Orbital Test Vehicle-4), стал для данного корабля уже четвертым по счету. Секретный проект компании Boeing под названием X-37B Orbital Test Vehicle разрабатываемый под эгидой Nasa стартовал в 1999 году.

Первоначально проект X-37B позиционировался как средство многоразового использования для ремонта космических аппаратов на орбите Земли. Однако в 2004 году программа была перепрофилирована и передана на дальнейшую разработку ВВС США.

С 2010 года, космические корабли данной серии проводят испытательные полеты на околоземную орбиту. По мнению экспертов, X-37B может использоваться как для тестирования новых технологий, так и для доставки разведывательных спутников в космос. Известно, что ВВС США обладают двумя космическими аппаратами X-37B.

Большинство полезных нагрузок и действий космического аппарата X-37B не разглашается, что приводит к некоторым предположениям о том, что этот аппарат может быть неким оружием, возможно для разрушения вражеских спутников на орбите. Однако чиновники ВВС категорически опровергают данные заявления, подчеркивая, что данное транспортное средство предназначено исключительно для тестирования новых технологий в космосе.

Каждый полет X-37B был длиннее предыдущего. OTV-1 начался 22 апреля 2010 года и продлился 224 дня. OTV-2 стартовала 5 марта 2011 года и продолжалась 468 дня; OTV-3 началась 11 декабря 2012 года продолжалась 674 дня.

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