Упавший метеорит мог вызвать извержения вулканов продолжительностью миллион лет
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Упавший астероид мог вызвать извержения вулканов продолжительностью миллион лет

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vladimir Draga от 07 май 11:23
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Огромный метеорит, упавший на Землю около 2 миллиардов лет назад вызвал более взрывные и долгоживущие вулканические извержения, чем считалось ранее.

Упавший метеорит мог вызвать извержения вулканов продолжительностью миллион лет

Ученые в свое новом исследовании предполагают что, это новое открытие прольет свет на то, как метеоритная бомбардировка, возможно, кардинально меняла эволюцию нашей планеты на раннем этапе ее жизни.

Удары метеоритов оставили на поверхности Земли огромные кратеры. Один из известных подобных кратеров диаметров более 180 километров, расположен недалеко от мексиканского города Чиксулуб. Как предполагают ученые, именно последствия его падения привели к вымиранию динозавров 66 млн лет назад.

Одним из самых мощных столкновений астероида с Землей считается гаргантюанское столкновение. Недавние исследования таких ударных кратеров на Луне, Меркурии, Венере и Марсе показали, что удары метеоритов могут вызвать вулканическую активность.

Однако в течении миллионов лет геологическая деятельность уничтожила следы большинство древних ударных кратеров. Это существенно ограничило исследования на предмет изучения вопроса о возможности, могут ли ударные кратеры при вести к усиленному вулканизму на Земле, сообщил ведущий автор исследования Balz Kamber, геохимик из Тринити-колледжа в Дублине.

Чтобы увидеть, какие эффекты гигантского взаимодействия могли проявиться на поверхности Земли, исследователи проанализировали один из самых старых метеоритных кратеров на планете расположенный рядом с бассейном Садбери, Канада образованный около 1,85 млрд. лет назад. Также они изучили второй по величине и наиболее хорошо сохранившийся кратер на Земле, диаметр которого составляет 150-260 километров. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, кратер вероятнее всего мог быть образован кометой диаметром около 15 км.

Для своего исследования ученые в период с 2013 по 2014 года собирали образцы грунта вплоть до глубины 1,5 км заполнившего кратер Садбери. В общей сложности было взято 139 проб из 15 разных мест. Первичный анализ показал, что образцы были расплавлены от жары удара, однако также были покрыты крошечными фрагментами вулканической породы.

Исследователи отметили, что эти вулканические породы имели очень характерные угловые формы. Подобные формы образуются, когда газовые пузырьки расширяются в расплавленной породе после чего взрываются. Данный факт является признаком насильственных извержений, которые наблюдаются под ледниками в Исландии, объясняют исследователи. По их словам, вероятнее всего угловатые вулканические породы Садбери возникли когда морская вода затопила дно кратера.

Кроме того, ученые обнаружили, что состав фрагментов вулканической породы различны по своей природе. Некоторые образцы по происхождению относятся к породам расплавленной коры Земли, другие из более глубоких магматических источников. Эти находки показали, что вулканическая активность создавшая эти породы была более длинной чем предполагалась.

По оценкам исследователей период активной вулканической деятельности мог продолжаться до 1 млн. лет. Однако, по их словам, сотни тысяч лет, являются более реалистичной оценкой.

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