Живая Вселенная: Фото 127. 250 млрд галактик
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Живая Вселенная: Фото 127. 250 млрд галактик

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 06 май 11:13
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Говорят, во Вселенной 250 млрд галактик.
Дудки, их гораздо, гораздо больше!

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