На Луну в 2024? Возможно!
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На Луну в 2024? Возможно!

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 06 май 11:09
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Сегодня мы попытаемся разобраться, каким образом мы способны изучать собственный естественный спутник, а также, как скоро строительство Лунных баз станет возможным. Приятного просмотра!

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