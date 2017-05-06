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На Луну в 2024? Возможно!
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 06 май 11:09
Сегодня мы попытаемся разобраться, каким образом мы способны изучать собственный естественный спутник, а также, как скоро строительство Лунных баз станет возможным. Приятного просмотра!
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