Curiosity исследует линейные дюны на Марсе

В настоящее время, марсоход Curiosity держит путь на гору Шарп, проходя мимо рифленых песчаных дюн. С их поверхности он возьмет горсть темного песка для бортового анализа и закончит исследование этих песчаных холмов.

С начала февраля до начала апреля, марсоход осмотрел уже четыре участка около линейной дюны для сравнения с тем, что он обнаружил в конце 2015 и начале 2016 года во время исследования дюн в форме полмесяца. Эта двух этапная компания является первым крупным исследованием активных дюн за пределами Земли.

Среди основных вопросов, которая данная исследовательская компания решает, является поиск ответов на то, как ветра формируются относительно близко расположенные друг к другу дюны на одной и тоже стороне горы, но разной формы. Также исследуется вопрос о том, как марсианские ветра сортируют зерна песка, что в последствии может помочь в исследовании марсианских песчаников.

«В этих линейных дюнах ветровой режим более сложен, чем дюнах в форме полумесяца которые мы изучали ранее», - сообщил Mathieu Lapotre из Калифорнийского технологического института в Пасадене, Калифорния. «Кажется, что здесь вклад ветра спускающегося по склону горы на формирование дюн значительно выше, чем у дюн в форме полумесяца, расположенные дальше на север»

Линейные дюны лежат в сторону горы на расстоянии примерно 1,6 км от дюн в форме полумесяца. Оба места для исследования являются частью песчаной полосы, называемой дюнами Бангольда, которая простирается на несколько километров в длину.

Оригинал изображения можно посмотреть здесь.

Для оценки силы и направления ветра, команда инженеров марсохода Curiosity использует два изображения сделанных в разное время, чтобы проверить движение песчинок.

Возможности ветрогенератора станции мониторинга окружающей среды или Curiosity's Rover Environmental Monitoring Station (REMS) больше недоступны, хотя этот прибор по прежнему, ежедневно возвращает на Землю другие данные о погоде на Марсе, такие как температура, влажность и давление. Два из шести датчиков ветра на мачте ровера оказались неработоспособными при посадке в 2012. Остальная часть успешно отработала во время основной миссии марсохода и первой двух летней расширенной миссии.

Образец песка, который Curiosity зачерпнул из линейной дюны, находится в устройстве для обработки образцов в конце роботизированной руки марсохода. Одна часть была проанализирована в инструменте Sample Analysis at Mars (SAM) внутри ровера. Научная группа планирует также доставить дополнительные порции образцов в SAM и инструмент Chemistry and Mineralogy (CheMin).

Марсоход Curiosity приземлился около горы Шарп в августе 2012 года. Он достиг подножья горы в 2014 году после того, как на окружающих равнинах удалось найти доказательства, что древние марсианские озера предлагали условия которые могли быть пригодными для микробной жизни.

На склонах горы Шарп марсоход планирует изучить как более ранние и вероятнее всего пригодные для жизни условия превратились в сухие и менее благоприятные.