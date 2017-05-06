SpaceX в июне повторно использует первую ступень Falcon 9 для запуска спутника
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini За ресурсами – в космос Спасибо, Кассини! Куда полетим: Луна или Марс? Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Новая экзопланета может стать лучшим местом для поиска жизни Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада Ученые выяснили, что на Венере нет тектонических плит Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

SpaceX в июне повторно использует первую ступень Falcon 9 для запуска спутника

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 06 май 10:12
1

Спутник связи, построенный для болгарского оператора, станет второй полезной нагрузкой запущенной на орбиту Земли при помощи уже летавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX в июне повторно использует первую ступень Falcon 9 для запуска спутника

В своем заявлении, опубликованном 5 мая, BulgariaSat сообщила, что ее спутник BulgariaSat-1 планируется запустить в середине июня на ракете-носитель Falcon -9 с мыса Канаверал, штат Калифорния. Первая ступень данной ракеты уже побывала в космосе в рамках миссии по доставке десяти спутников Iridium Next, запущенных с базы ВВС Вандерберг в январе этого года.

Maxim Zayakov, исполнительный директор компании BulgariaSat сказал, что повторное использование первой ступени ракеты-носителя снижает стоимость запуска, что позволят небольшим странам и компаниям запускать собственные спутники.

BulgariaSat не раскрывает информацию о стоимости запуска, так же как и не рассказывает о размере скидки на запуск с повторным использованием первой ступени. По словам представителей SpaceX, прейскурантная цена Falcon 9 составляет $ 62 млн. на 2018 год.

Данный старт станет уже вторым по счету, где SpaceX будет повторно использовать первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Первый подобный старт был осуществлен 30 марта этого года, когда на орбиту успешно был отправлен космический аппарат SES-10 для глобального спутникового оператора SES. Первая ступень в этом запуске первый раз побывала в космосе в рамках миссии по снабжению МКС в апреле 2016.

Ранее SpaceX сообщила, что планирует в этом году осуществить несколько миссий с повторным использованием первой ступени, частично для того чтобы решить проблему с накопившимися пусковыми компаниями.

«В этом году мы планируем осуществить шесть миссии с повторным использованием первой ступени Falcon – 9», заявил Tim Hughes старший вице-президент SpaceX.

Спутник BulgariaSat-1 с массой около 4000 кг несет в общей сложности 32 транспондера Ku – диапазона для обеспечения фиксированных широковещательных спутниковых служб и имеет запланированный 15-летний срок службы. Предполагается, что 46 % мощности спутника будет использоваться Болгарским телекоммуникационным провайдером Bulsatcom.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 SpaceX сделал это! Ракета-носитель Falcon 9 запущенная в четверг вечером с мыса Канаверал доставила полезную нагрузку на орбиту. Но самое главное, это удалось успешно посадить первую ступень ракеты на беспилотную плавучую платформу в Атлантическом... (14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9 (14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9 Компания SpaceX успешно осуществила посадку первой ступени ракеты-носителя Faclon-9 на плавучую платформу под названием «Just Read the Instructions» расположенную в Тихом океане во время пусковой миссии по доставке десяти... Falcon 9 успешно доставила на орбиту 10 спутников Iridium NEXT Falcon 9 успешно доставила на орбиту 10 спутников Iridium NEXT SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками на борту, а также смогла осуществить посадку первой ступени на плавучую платформу. Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, 14 января в 17:54 GMT.... Посадка первой ступени РН Falcon 9 Посадка первой ступени РН Falcon 9 14 апреля компания SpaceX упсешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon к Международной космчиеской станции. Это уже шестой запуск компании в рамках контракта стоимостью $1,6 млрд по доставке груза к МКС. В...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2017.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru