SpaceX в июне повторно использует первую ступень Falcon 9 для запуска спутника

Спутник связи, построенный для болгарского оператора, станет второй полезной нагрузкой запущенной на орбиту Земли при помощи уже летавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

В своем заявлении, опубликованном 5 мая, BulgariaSat сообщила, что ее спутник BulgariaSat-1 планируется запустить в середине июня на ракете-носитель Falcon -9 с мыса Канаверал, штат Калифорния. Первая ступень данной ракеты уже побывала в космосе в рамках миссии по доставке десяти спутников Iridium Next, запущенных с базы ВВС Вандерберг в январе этого года.

Maxim Zayakov, исполнительный директор компании BulgariaSat сказал, что повторное использование первой ступени ракеты-носителя снижает стоимость запуска, что позволят небольшим странам и компаниям запускать собственные спутники.

BulgariaSat не раскрывает информацию о стоимости запуска, так же как и не рассказывает о размере скидки на запуск с повторным использованием первой ступени. По словам представителей SpaceX, прейскурантная цена Falcon 9 составляет $ 62 млн. на 2018 год.

Данный старт станет уже вторым по счету, где SpaceX будет повторно использовать первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Первый подобный старт был осуществлен 30 марта этого года, когда на орбиту успешно был отправлен космический аппарат SES-10 для глобального спутникового оператора SES. Первая ступень в этом запуске первый раз побывала в космосе в рамках миссии по снабжению МКС в апреле 2016.

Ранее SpaceX сообщила, что планирует в этом году осуществить несколько миссий с повторным использованием первой ступени, частично для того чтобы решить проблему с накопившимися пусковыми компаниями.

«В этом году мы планируем осуществить шесть миссии с повторным использованием первой ступени Falcon – 9», заявил Tim Hughes старший вице-президент SpaceX.

Спутник BulgariaSat-1 с массой около 4000 кг несет в общей сложности 32 транспондера Ku – диапазона для обеспечения фиксированных широковещательных спутниковых служб и имеет запланированный 15-летний срок службы. Предполагается, что 46 % мощности спутника будет использоваться Болгарским телекоммуникационным провайдером Bulsatcom.