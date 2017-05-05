Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini За ресурсами – в космос Спасибо, Кассини! Куда полетим: Луна или Марс? Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Новая экзопланета может стать лучшим местом для поиска жизни Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами Cassini обнаружил последний ингредиент иноземной жизни в море Энцелада Ученые выяснили, что на Венере нет тектонических плит Роскосмос и Nasa хотят продлить эксплуатацию МКС до 2028 года Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Старт РН Ariane 5 со спутниками SGDC и KOREASAT-7 на борту
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 05 май 13:13
Спустя месяц после того как первоначально запланированный запуск ракеты-носителя Ariane 5 был отложен из-за социальных протестов во французской Гвиане, Arianespace успешно осуществила старт рейса VA236 и доставила на заданную орбиту два телекоммуникационных спутника связи. Подъем Ariane 5, 4 мая 2017 года продолжил череду успешных стартов и развернул бразильский SGDC южнокорейский спутник KOREASAT-7.
Добавить комментарий