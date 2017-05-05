Старт РН Ariane 5 со спутниками SGDC и KOREASAT-7 на борту
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Старт РН Ariane 5 со спутниками SGDC и KOREASAT-7 на борту

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 05 май 13:13
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Спустя месяц после того как первоначально запланированный запуск ракеты-носителя Ariane 5 был отложен из-за социальных протестов во французской Гвиане, Arianespace успешно осуществила старт рейса VA236 и доставила на заданную орбиту два телекоммуникационных спутника связи. Подъем Ariane 5, 4 мая 2017 года продолжил череду успешных стартов и развернул бразильский SGDC южнокорейский спутник KOREASAT-7.

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