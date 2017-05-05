Старт РН Ariane 5 со спутниками SGDC и KOREASAT-7 на борту

Читайте также:

Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи

Спустя месяц после того как первоначально запланированный запуск ракеты-носителя Ariane 5 был отложен из-за социальных протестов во французской Гвиане, Arianespace успешно осуществила старт рейса VA236 и доставила на заданную орбиту два...

Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи

Arianespace успешно совершила очередной старт ракеты-носителя Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту. Космические аппараты Бразилии и Японии были успешно доставлены на орбиту. Седьмой полет ракеты-носителя тяжелого класса Ariane...

Ariane 5 успешно доставила на орбиту спутник связи EUTELSAT 65

Сегодня, 9 марта 2016 года, компания Arianespace успешно осуществила запуск телекоммуникационного спутника связи EUTELSAT 65 на ракете-носителе Ariane 5. Старт ракеты-носителя Ariane 5 был осуществлен в 05:20 GMT со стартовой площадки ELA-3...

Ракета-носитель Ariane 5 доставила на орбиту два телекоммуникационных спутника

27 мая в 21:16 GMT с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5 и доставила на расчетную орбиту два телекоммуникационных спутника. Directv-15, массой около 6200 килограмм был установлен на вершине модуля Sylda...