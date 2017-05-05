Ariane 5 успешно доставила на орбиту два спутника связи

Спустя месяц после того как первоначально запланированный запуск ракеты-носителя Ariane 5 был отложен из-за социальных протестов во французской Гвиане, Arianespace успешно осуществила старт рейса VA236 и доставила на заданную орбиту два телекоммуникационных спутника связи. Подъем Ariane 5, 4 мая 2017 года продолжил череду успешных стартов и развернул бразильский SGDC южнокорейский спутник KOREASAT-7.

Миссия VA236 первоначально должна была состояться 21 марта 2017 года, однако серия протестов и организованных забастовок, заставила Arianespace отложить миссию до тех пор пока ситуация не будет разрешена.

Старт ракеты-носителя Ariane 5 был произведен с задержкой в 8 минут из-за незначительных технических неполадок. Однако данный сдвиг по времени не оказал ощутимого негативного воздействия, так как стартовое окно длилось почти 3 часа.

Старт ракеты-носителя был произведен в 21:50 GMT, когда бортовые компьютеры Ariane 5 дали команду на включение двигателей первой ступени Vulcan 2. Спустя 7 секунд заработали два твердотопливных ускорителя, после чего ракета-носитель устремилась вверх. [ВИДЕО | Старт РН Ariane 5 со спутниками SGDC и KOREASAT-7 на борту]

Отделение боковых ускорителей произошло на высоте почти 70 километров. Впоследствии они упали в Атлантическом океане, где были оперативно подняты на борт специальных кораблей.

Сброс головного обтекателя произошел спустя три с половиной минуты после старта ракеты-носителя, на высоте примерно 110 километров. Двигатель первой ступени продолжал работать на протяжении почти 9 минут, после чего отделился, и в работу вступила вторая ступень. Ее время работы составило порядка 16 минут, что позволило точно разместить космические аппараты в орбитальных точках высадки.

После 28 минут работы ракеты-носителя Ariane 5 космические аппараты SGDC и KOREASAT-7 ,были доставлены на заданную орбиту. Дальнейшее их выведение будет осуществляться за счет бортовых силовых установок, после чего наземный персонал приступит к их проверкам, успешное прохождение которых объявит их пригодными к эксплуатации.