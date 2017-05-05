Ученые о космосе: Гравитационная физиология
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Ученые о космосе: Гравитационная физиология

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 05 май 12:00
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Рассказывает Инесса Козловская - создатель школы гравитационной физиологии движений, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

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