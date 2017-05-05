Vector-R успешно совершила первый испытательный полет
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Vector-R успешно совершила первый испытательный полет

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 05 май 11:56
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Компания Vector Space System успешно запустила полномасштабную модель своей ракеты Vector-R в среду 3 мая в пустыне Мохаве, штат Калифорния. Испытательный полет во время, которого ракета-носитель поднялась на высоту 15 000 метров, позволяет компании оставаться на пути к началу предоставления услуг запуска малых космических аппаратов в 2018 году, сообщил исполнительный директор и соучредитель компании Jim Cantrell.

Vector-R успешно совершила первый испытательный полет

Аризонская ракетная компания является одним из нескольких претендентов, которые планируют выйти на рынок предоставления дешевого доступа в космос для небольших спутников. Эти спутники, как правило, имеют массу менее 500 кг и сравнительно небольшие размеры. Ракета-носитель Vector-R в конечном итоге сможет запустить полезную нагрузку до 45 кг на орбиту 800 км. Другие компании, пытающиеся выйти на этот рынок, включая американскую компанию Virgin Orbit и новозеландскую Rocket Lab пока еще не начали коммерческие запуски.

В среду, была запущена тестовая версия ракеты-носителя Vector-R, с одним двигателем на первой ступени мощностью 5000 футов тяги. Она отличается от полномасштабной тем, что на первой ступени Vector-R, будет установлено три подобных двигателя. Цель данного полета заключалась в проверке авиаоники и программного обеспечения ракеты-носителя, а также отслеживание движения первой ступени в полете. Будущие прототипы будут испытывать векторное управление тягой и другие системы, необходимые для орбитальных полетов.

Jim Cantrell сообщил, что в настоящее время компания находится в процессе закрытия второй серии финансирования, которая привлечет еще $ 15-20 млн. На эти средства планируется заключить контракты на изготовление топливных баков и другого оборудования, необходимого для начала коммерческой деятельности во второй половине 2018 года.

Рынок запуска микроспутников в настоящее время растет большими темпами. На данный момент, малые полезные нагрузки должны ожидать запуска больших ракет совестно с большими телекоммуникационными спутниками, что приводит к огромным временным задержкам, вплоть до 1-3 лет. Вместо этого, компания Vector Space System готова предложить доставку на орбиту Земли спустя три месяца после обращения. Причем стоимость запуска будет относительно невелика и варьироваться от $ 2 до 3 млн.

Компания Vector Space System уже имеет контракты на 135 запусков ракет-носителей собственного производства с 2018 по начало 2020 годов. Некоторые компании подписали письма о намереньях воспользоваться услугами Vector-R по доставке своих спутников на орбиту.

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