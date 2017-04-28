На космическом аппарате Dawn отказал уже третий гироскоп
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели За ресурсами – в космос Спасибо, Кассини! Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей Российский модуль по-прежнему не готов к полету Nasa поделилось планами на по использованию SLS 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 OSIRIS-REx открывает новые астероиды Главного Пояса Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

На космическом аппарате Dawn отказал уже третий гироскоп

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 28 апр 14:09
1

Космический корабль Dawn готовиться к наблюдениям Цереры которое состоится 29 апреля с позиции «противостояния», непосредственно между загадочным кратером Оккатор и Солнцем. Данная позиция может дать новое представление о ярком материале в центре кратера.

На космическом аппарате Dawn отказал уже третий гироскоп

Однако при подготовке к наблюдениям инженеры миссии обнаружили, что один из двух оставшихся гироскопов перестал функционировать 23 апреля. Изменяя скорость вращения гироскопов, космический аппарат Dawn контролирует свою ориентацию в условиях невесомости.

Обнаружилась данная неисправность во время запланированного сеанса связи 24 апреля. После обнаружения проблемы космический аппарат вернули безопасную конфигурацию полета с применением коррекции аппарат от гидразиновых двигателей. Настоящая орбита, по прежнему позволит Dawn выполнить свои запланированные наблюдения. Неисправность гироскопа не окажет существенного влияния на остальную расширенную часть миссии исследовательского аппарата.

Космический аппарат Dawn завершил свою основную миссию в июне 2016 года, и в настоящее время выполняет расширенную часть. Он изучал Цереру более 2 лет, а до этого находился на исследовательской орбите вокруг астероида Веста, отправляя ценные научные данные и изображения поверхности.

Оперативная группа миссии Dawn была хорошо подготовлена к борьбе с потерей гироскопов. Dawn оснащен четырьмя гироскопами. Первый был потерян еще в 2010 году, до того как вышел на орбиту Весты, а другой в 2012 году, когда закончил свое увлекательное исследование этого мира. Когда на этой неделе отказал третий гироскоп, космический аппарат правильно отреагировал на эту поломку войдя в один из своих безопасных режимов и установив контроль за ориентацией корабля посредством своих гидразиновых подруливающих двигателей.

В настоящее время космический аппарат Dawn находится на эллиптической орбите с высотой от 27 900 км до 25 400 км над поверхностью Цереры.

Миссия Dawn, является первой исследовательской миссией для детального изучения карликовой планеты Церера, самого большого объекта в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. После изучения астроида Веста в течении 14 месяцев в 2011 и 2012 годах, Dawn прибыл к Церере. С марта 2015 года он находится на орбите вокруг нее.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Dawn начал снижение к своей последней научной орбите вокруг Цереры Dawn начал снижение к своей последней научной орбите вокруг Цереры Космический аппарат Nasa Dawn, который представил человечеству наиболее красочные и детализованные снимки карликовой планеты Церера и ее загадочных ярких пятен, начал постепенное снижение к своей последней научной орбите. Инженеры Лаборатории... Dawn испытал проблемы со связью, но достиг первой научной орбиты Dawn испытал проблемы со связью, но достиг первой научной орбиты Космический аппарат Dawn 24 апреля достиг своей первой научной орбиты, однако из-за проблем со связью не смог включить свою научную аппаратуру и приступить к полноценному исследованию Цереры. Космический аппарат Dawn прибыл на круговую орбиту... Dawn получил новые снимки двух пятен на Церере Dawn получил новые снимки двух пятен на Церере Два ярких пятна на карликовой планете Церера, которые будоражили умы ученых на протяжении последних нескольких месяцев, вновь были замечены на новых снимках, полученных с космического аппарата Dawn NASA. Космический зонд сделал новую порцию снимков... Космический зонд Dawn завершил первую фазу сближения с Церерой Космический зонд Dawn завершил первую фазу сближения с Церерой После прибытия к карликовой планете и попадание в поле действия ее силы тяготения, космический аппарат NASA Dawn, продолжает свое движение к Церере на тяге ионных двигателей. Тяга двигателей в сочетании с силой притяжения Цереры постепенно...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2017.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru