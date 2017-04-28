На космическом аппарате Dawn отказал уже третий гироскоп

Космический корабль Dawn готовиться к наблюдениям Цереры которое состоится 29 апреля с позиции «противостояния», непосредственно между загадочным кратером Оккатор и Солнцем. Данная позиция может дать новое представление о ярком материале в центре кратера.

Однако при подготовке к наблюдениям инженеры миссии обнаружили, что один из двух оставшихся гироскопов перестал функционировать 23 апреля. Изменяя скорость вращения гироскопов, космический аппарат Dawn контролирует свою ориентацию в условиях невесомости.

Обнаружилась данная неисправность во время запланированного сеанса связи 24 апреля. После обнаружения проблемы космический аппарат вернули безопасную конфигурацию полета с применением коррекции аппарат от гидразиновых двигателей. Настоящая орбита, по прежнему позволит Dawn выполнить свои запланированные наблюдения. Неисправность гироскопа не окажет существенного влияния на остальную расширенную часть миссии исследовательского аппарата.

Космический аппарат Dawn завершил свою основную миссию в июне 2016 года, и в настоящее время выполняет расширенную часть. Он изучал Цереру более 2 лет, а до этого находился на исследовательской орбите вокруг астероида Веста, отправляя ценные научные данные и изображения поверхности.

Оперативная группа миссии Dawn была хорошо подготовлена к борьбе с потерей гироскопов. Dawn оснащен четырьмя гироскопами. Первый был потерян еще в 2010 году, до того как вышел на орбиту Весты, а другой в 2012 году, когда закончил свое увлекательное исследование этого мира. Когда на этой неделе отказал третий гироскоп, космический аппарат правильно отреагировал на эту поломку войдя в один из своих безопасных режимов и установив контроль за ориентацией корабля посредством своих гидразиновых подруливающих двигателей.

В настоящее время космический аппарат Dawn находится на эллиптической орбите с высотой от 27 900 км до 25 400 км над поверхностью Цереры.

Миссия Dawn, является первой исследовательской миссией для детального изучения карликовой планеты Церера, самого большого объекта в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. После изучения астроида Веста в течении 14 месяцев в 2011 и 2012 годах, Dawn прибыл к Церере. С марта 2015 года он находится на орбите вокруг нее.