Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами
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Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 27 апр 20:52
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Космический аппарат Cassini 26 апреля 2017 успешно пролетел между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.

Зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами

В настоящее время космический аппарат находится в процессе передачи научных данных собранных во время пролета рядом с гигантской планетой, обратно на Землю. Прием данных осуществляется через центр дальней космической связи (DSN) в Голдстоун, расположенной в пустыне Мохаве, Калифорния. Первый сигнал от зонда Cassini, комплекс DSN получил 16:56 GMT 27 апреля, а первые данные начали поступать в 17:01 GMT 27 апреля.

Траектория полета зонда пролегала практически над верхними слоями атмосферы Сатурна. Максимальное сближение составило порядка 3000 км, где давление составило 1 бар, что сопоставимо с атмосферным давлением на Земле на уровне моря. Расстояние от колец составило порядка 300 км.

Хотя инженеры миссии были практически полностью уверены в том, что Cassini успешно пройдет через промежуток между Сатурном и ее кольцами, они приняли дополнительные меры безопасности при первом проходе, поскольку данный регион до сих пор так и не был исследован.

«Никакой космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну.  Мы могли полагаться только на прогнозы, основанные на нашем опыте исследования колец Сатурна. Однако я рад сообщить, что Cassini пробился через этот опасный участок так как мы и планировали, и вышел с другой стороны в отличной форме», - сообщил менеджер проекта Cassini Earl Maize из Лаборатории реактивного движения в Пасадене.

Разрыв между кольцами и верхней частью атмосферы Сатурна составляет порядка 2000 километров в ширину. Лучшие модели региона где должен был пролететь зонд показали, что возможно наличие мелких частиц схожих по составу и размеру с теми что находятся в самих кольцах планеты. Так как скорость космического аппарата достигает 124 000 км/ч относительно планеты, даже мелкие частицы могут полностью вывести из строя исследовательский зонд.

Проявив смекалку, инженеры миссии придумали интересное решение для защиты от подобной угрозы.  В качестве щита была использована передающая антенна в виде тарелки диаметром 4 метра, которая была сориентирована в направлении встречных частиц. Это означало потеря контакта исследовательского зонда с Землей, пока он проходил опасную зону.

Следующий проход зонда Cassini через этот район запланирован на 2 мая.

Источник: http://www.novosti-24.com/

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