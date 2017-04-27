Ученые обнаружили экзопланету методом гравитационного микролинзирования

Сегодня Nasa объявило об открытии земле подобной планеты под названием OGLE-2016-BLG-1195Lb. Это самая маленькая планета вне солнечной системы, которая обнаружена с помощью метода гравитационного микролинзирования.

Используя данные космического телескопа Spitzer, команда ученых, которой руководил Ian Bond из Университета Массей, обнаружила планету размером с Землю и практически на таком же расстоянии от родительской звезды, что и наша планета. Однако не стоит сильно радоваться подобной находке. Планета вращается вокруг крошечной звезды М – карлика и слишком холодна, чтобы поддерживать жизнь в том виде, которую мы знаем. По оценкам ученых, температура на поверхности обнаруженной планеты не превышает 240 градусов по Цельсию. Этот факт делает планету такой же холодной как Плутон.

Однако ученые еще не совсем уверены в том что OGLE-2016-BLG-1195Lb вращается вокруг звезды. Это может быть коричневый карлик, звездообразный объект, ядро которого недостаточно горячее чтобы генерировать энергию за счет ядерного синтеза. Ее масса всего 7,8 % от массы Солнца, прямо на границе между звездой и нет.

Найти экзопланету на столь малом расстоянии от родительской звезды является не простой задачей. Большинство обнаруженных экзопланет с помощью транзитного метода являются короткопериодными, то есть вращаются вокруг свой звезды за несколько дней, недель или месяцев вместо лет. Чтобы подтвердить наличие планеты через транзитный метод, необходимо наблюдать несколько проходов планеты на фоне звезды. Поэтому для обнаружения, например Юпитера потребовалось бы 24 года, так как он имеет 12 летний период обращения вокруг Солнца. На самом деле, всего около 12 % обнаруженных экзопланет, имеют период обращения больше Земного. (Примерно 425 из 3405подтвержденных)

Но есть и еще одна проблема. OGLE-2016-BLG-1195Lb удалена на очень большое расстояние, примерно 13 000 световых лет. Это делает ее также одной из самых удаленных экзопланет из когда либо обнаруженных. Именно поэтому транзитный метод обнаружения далеких миров не возможно применить к OGLE-2016-BLG-1195Lb, и для того чтобы ее найти был применен метод гравитационного микролинзирования.

Каждый предмет во Вселенной, как прижимает к себе невидимую ткань пространства-времени. Чем массивнее объект тем более заметнее становиться данный эффект. Этот эффект можно наблюдать визуально, когда массивный объект проходит перед чем то другим. Например, большая звезда рядом с Землей, проходящая перед небольшой звездой вдали от Земли, может выявить искажения, вызванные более близким объектом. Но у этого эффекта есть и еще одна особенность – увеличение. Именно поэтому он и называется гравитационное микролинзирование, когда невидимые нам детали увеличиваются при помощи этого эффекта.

Каталог экзопланет обнаруженных методом гравитационного микролинзирования содержит всего 56 объектов, большинство из которых выполнено программой оптического гравитационного эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). С ее помощью была также обнаружена планета 1195Lb. Предыдущий наименее массивный объект, известный под названием OGLE-2005-169L b, имеет массу около пяти масс Земли, что делает его супер-Землей.

Последующие исследования обнаруженных экзопланет методом гравитационного микролинзирования могут быть очень трудными, так как подобные события случаются очень редко. Для этого необходимо терпеливо ждать пока другая звезда пройдет между исследуемой планетой и Землей.