Ученые обнаружили экзопланету методом гравитационного микролинзирования
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели За ресурсами – в космос Спасибо, Кассини! Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей Российский модуль по-прежнему не готов к полету Nasa поделилось планами на по использованию SLS 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 OSIRIS-REx открывает новые астероиды Главного Пояса Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Ученые обнаружили экзопланету методом гравитационного микролинзирования

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vladimir Draga от 27 апр 10:43
1

Сегодня Nasa объявило об открытии земле подобной планеты под названием OGLE-2016-BLG-1195Lb. Это самая маленькая планета вне солнечной системы, которая обнаружена с помощью метода гравитационного микролинзирования.

Ученые обнаружили экзопланету методом гравитационного микролинзирования

Используя данные космического телескопа Spitzer, команда ученых, которой руководил Ian Bond из Университета Массей, обнаружила планету размером с Землю и практически на таком же расстоянии от родительской звезды, что и наша планета. Однако не стоит сильно радоваться подобной находке. Планета вращается вокруг крошечной звезды М – карлика и слишком холодна, чтобы поддерживать жизнь в том виде, которую мы знаем. По оценкам ученых, температура на поверхности обнаруженной планеты не превышает 240 градусов по Цельсию. Этот факт делает планету такой же холодной как Плутон.

Однако ученые еще не совсем уверены в том что OGLE-2016-BLG-1195Lb вращается вокруг звезды. Это может быть коричневый карлик, звездообразный объект, ядро которого недостаточно горячее чтобы генерировать энергию за счет ядерного синтеза. Ее масса всего 7,8 % от массы Солнца, прямо на границе между звездой и нет.

Найти экзопланету на столь малом расстоянии от родительской звезды является не простой задачей. Большинство обнаруженных экзопланет с помощью транзитного метода являются короткопериодными, то есть вращаются вокруг свой звезды за несколько дней, недель или месяцев вместо лет. Чтобы подтвердить наличие планеты через транзитный метод, необходимо наблюдать несколько проходов планеты на фоне звезды. Поэтому для обнаружения, например Юпитера потребовалось бы 24 года, так как он имеет 12 летний период обращения вокруг Солнца. На самом деле, всего около 12 % обнаруженных экзопланет, имеют период обращения больше Земного. (Примерно 425 из 3405подтвержденных)

Но есть и еще одна проблема. OGLE-2016-BLG-1195Lb удалена на очень большое расстояние, примерно 13 000 световых лет. Это делает ее также одной из самых удаленных экзопланет из когда либо обнаруженных. Именно поэтому транзитный метод обнаружения далеких миров не возможно применить к OGLE-2016-BLG-1195Lb, и для того чтобы ее найти был применен метод гравитационного микролинзирования.

Каждый предмет во Вселенной, как прижимает к себе невидимую ткань пространства-времени. Чем массивнее объект тем более заметнее становиться данный эффект. Этот эффект можно наблюдать визуально, когда массивный объект проходит перед чем то другим. Например, большая звезда рядом с Землей, проходящая перед небольшой звездой вдали от Земли, может выявить искажения, вызванные более близким объектом. Но у этого эффекта есть и еще одна особенность – увеличение. Именно поэтому он и называется гравитационное микролинзирование, когда невидимые нам детали увеличиваются при помощи этого эффекта.

Каталог экзопланет обнаруженных методом гравитационного микролинзирования содержит всего 56 объектов, большинство из которых выполнено программой оптического гравитационного эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE). С ее помощью была также обнаружена планета 1195Lb. Предыдущий наименее массивный объект, известный под названием OGLE-2005-169L b, имеет массу около пяти масс Земли, что делает его супер-Землей.

Последующие исследования обнаруженных экзопланет методом гравитационного микролинзирования могут быть очень трудными, так как подобные события случаются очень редко. Для этого необходимо терпеливо ждать пока другая звезда пройдет между исследуемой планетой и Землей.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Астрономы обнаружили новую планету гигант Астрономы обнаружили новую планету гигант Используя метод гравитационного микролинзирования, международная команда астрономов недавно обнаружила новую экзопланету – газовый гигант в три раза массивнее Юпитера. Вновь открытая планета получила обозначение OGLE-2014-BLG-0676Lb и стала... Обнаружена планета-гигант, вращающуюся вокруг двух звезд Обнаружена планета-гигант, вращающуюся вокруг двух звезд Астрономы из Университета Сан-Франциско обнаружили новую планету, которую освещают два солнца одновременно. Ее масса и радиус почти сравним с Юпитером, ее обозначение Kepler-1647b, она – самая большая двухзвездная планета, когда-либо... Астрономы нашли огромную планету «танцующую» со звездами Астрономы нашли огромную планету «танцующую» со звездами Команда ученых обнаружила весьма необычную планетную систему, состоящую из солнце подобной звезды, красного карлика и огромной планеты, которые кружатся в необычном гравитационном «танце». Планета на орбите звезды под названием HD 7449,... Астрономы нашли первую экзопланету с массой меньше Земной Астрономы нашли первую экзопланету с массой меньше Земной Астрономы обнаружили экзопланету размером с Марс расположенную на расстоянии примерно 200 световых лет от нашей Солнечной системы и как оказалась она стала самой легкой из известных инопланетных миров, обнаруженных на сегодняшний день. Астрономы...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru