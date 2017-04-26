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Спасибо, Кассини!

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 26 апр 19:39
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Сегодня, 26 апреля, космический аппарат НАСА Кассини начнёт своё финальное путешествие: совершив 22 пролёта между Сатурном и его кольцами, в сентябре он войдёт в атмосферу планеты и сгорит.
Этим видео мы хотим подвести итоги и рассказать вам о главных достижениях миссии. Спасибо, Кассини!

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