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Спасибо, Кассини!
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 26 апр 19:39
Сегодня, 26 апреля, космический аппарат НАСА Кассини начнёт своё финальное путешествие: совершив 22 пролёта между Сатурном и его кольцами, в сентябре он войдёт в атмосферу планеты и сгорит.
Этим видео мы хотим подвести итоги и рассказать вам о главных достижениях миссии. Спасибо, Кассини!
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