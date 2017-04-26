Китай планирует сотрудничать с ЕКА в области освоения Луны
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Китай планирует сотрудничать с ESA в области освоения Луны

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vladimir Draga от 26 апр 19:34
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Китай ведет переговоры с Европейским космическим агентством о возможном сотрудничестве в реализации обитаемого аванпоста на Луне.

Китай планирует сотрудничать с ЕКА в области освоения Луны

Государственные средства массовой информации Китая рассказали о том, что генеральный секретарь космического агентства Китая Tian Yulong, вел официальные переговоры с Европейским космическим агентством о возможном участии Китая в создании обитаемой площадки на поверхности Луны. Более подробная информация о деталях сотрудничества к сожалению, не была раскрыта.

Европейское космическое агентство назвало свою «Лунную деревню» потенциальной международной стартовой площадкой для будущих миссий на Марс.

Китай существенно расширил свою национальную космическую программу со времени первого полета своего космонавта в космос в 2003 году, спустя более чем 42 года с момента полета Юрия Гагарина.

В этом месяце, Китай успешно запустил беспилотный самый большой транспортный космический корабль на орбиту к собственной орбитальной станции и осуществил стыковку с ней в автоматическом режиме. В следующем году планируется запуск первой миссии на темную сторону Луны.

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