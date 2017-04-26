Найдена причина остановки вибрационного теста телескопа James Webb

Обыкновенная металлическая защелка стала причиной остановки испытания на виброустойчивость космического телескопа James Webb в декабре прошлого года. Несмотря на это, работы над проектом по-прежнему идут согласно графику, в котором запуск телескопа намечен на октябрь 2018 года.

Инцидент произошел 3 декабря, когда проводились испытания на виброустойчивость с оптическим модулем OTIS, в которых имитировались условия запуска. Инженеры заметили «аномальные показания», поступившие от датчиков вибраций, установленных на модуле, после чего остановили тест. Более того, инженеры услышали непонятный шум.

Визуальные проверки OTIS не нашли повреждений, и полномасштабные испытания на виброустойчивость были возобновлены в середине января. Nasa с тех пор успешно завершило все вибрационные тесты, а также провело серию акустических, в которых также имитировались условия запуска.

Проблема оказалась в защелке, которая держит на месте одно из крыльев основного зеркала JWST. Оба крыла фиксируются в определенном положении, чтобы соответствовать размерам обтекателю полезной нагрузки ракетоносителя Ariane V. Крылья, после перемещения JWST к месту эксплуатации, будут развернуты, и 18-сегментное основное зеркало перейдет в рабочее положение.

Защелка состоит из двух зазубренных пластин, зубья имеют размер несколько миллиметров. Оказалось, что пластины не были плотно прижаты друг к другу, поэтому и возник шум. Инженеры смогли имитировать такой же шум в лабораторных условиях, поместив пластины в подобном положении и подвергнув их аналогичным вибрациям, что еще более позволило утвердиться в правильности поиска причины аномалии.

Сейчас вибрационные и акустические испытания завершаются, телескопу далее предстоят тепловые испытания в вакууме. После них его отправят на интеграцию с двигательным отсеком и солнцезащитным козырьком.

Сбой во время теста на виброустойчивость изменил графики сборки JWST. Прибор OTIS должен был пройти акустические испытания в марте, но теперь это произойдет в мае. В настоящее время возникла еще одна проблема, касающаяся двигательной установки телескопа. Были повреждены некоторые датчики, поэтому понадобилось заново извлечь нерабочую систему, заменить датчики и установить ее снова в двигательный модуль.

Несмотря на указанные проблемы, JWST не потребовалось дополнительного финансирования и коррекции сроков. Проект имеет 5-месячный запас графика, что соответствует плану на данном этапе разработки. Этот запас однозначно будет уменьшаться со временем из-за проблем, которые возникнут во время будущих проверок сложного оборудования.

«Нам предстоит еще очень много трудных действий, новых для нас. Это предусматривает достаточно высокую вероятность сбоя. Мы все еще в графике, но входим в очень трудный период, где нам предстоит провести большие тесты очень сложных аппаратных средств. Поэтому не исключены изменения сроков. Примером была нештатная ситуация, возникшая во время испытаний на виброустойчивость», – Nasa.