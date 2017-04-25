Китайский грузовик пристыковался к космической лаборатории

По данный Пекинского аэрокосмического контрольного центра, в субботу 22 апреля китайский космический корабль Tianzhou-1 выполнил автоматизированную стыковку с орбитальной лабораторией Tiangong-2.

В четверг, 20 апреля тяжелый транспортный корабль Tianzhou-1 стартовал на вершине ракеты-носителя Long- March 7 с пусковой площадки LC-2 космодрома Вэньчан, провинции Хайнань расположенный на юге Китая.

«Теперь Tianzhou-1 и Tiangong-2 сформировали жесткий комбинированный блок», - заявил Huang Zhen инженер группы поддержки принятия решений в центре управления полетами.

Процесс стыковки, согласно заявления официальных лиц, прошел успешно и без ошибок. В настоящее время объединенный блок достаточно стабилен. В планах провести подготовку к заправке и пополнить запасы топлива и окислителя в космической лаборатории Tiangong-2.

Кроме этого китайские инженеры планируют провести как минимум две процедуры по отстыковке и стыковке грузового корабля и космической станции. Причем отработка стыковочной операции будет проводится по обеим сторонам станции Tiangong-2.

Космическая лаборатория Tiangong-2 находится на околоземной орбите с 15 сентября 2016 года.

Китайские государственные СМИ сообщают, что на борту Tianzhou-1 находится около 6 тонн полезного груза. Совместный полет орбитальной лаборатории и грузового корабля предположительно продлиться около 2 месяцев. За это время планируется провести отработку технологии дозаправки станции и другие эксперименты.

Tianzhou-1 в настоящее время является самым крупным и тяжелым транспортным космическим кораблем. Его длина составляет 11 метров, ширина 3 метра, масса 12 тонн.

Хотя в настоящее время космическая станция Tiangong-2 необитаема, два китайских космонавта провели на ней месяц в октябре прошлого года. 33 дня в настоящее время является самой длительной пилотируемой космической экспедицией для КНР.