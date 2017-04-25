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Марсианские троянцы могут быть частью давно разрушенной планеты

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vladimir Draga от 25 апр 21:20
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В окружении Марса есть астероиды, и девять так называемых троянских астероидов, которые движутся по его следу. Теперь, вероятнее всего, у этих путешествующих по следу компаньонов есть общая черта: они образовались в результате массивного столкновения. Некоторые остатки, возможно даже стали включены в материл, из которого в последствии сформировался Марс.

Марсианские троянцы могут быть частью давно разрушенной планеты

Троянцы отличаются от астероидов, которые находятся в поясе астероидов начиная примерно на расстоянии в 101 млн. км. от Марса в сторону Юпитера. В то время как троянцы вращаются вокруг Солнца подобно поясу астероидов, они еще попадают в гравитационное поле планеты, что гарантирует их постоянное перемещение в след за объектом которое и сгенерировало это гравитационное поле. Эти места известны как точки Лагранжа.

Марс является единственной скалистой планетой, которую сопровождают троянские астроиды на устойчивых орбитах. Иногда мимолетный астероид может зацепиться за гравитационное поле Земли и временно двигаться в след за ней на протяжении нескольких тысяч лет. Но у Земли нет известных, постоянных троянских астероидов. Они распространены вокруг Юпитера, у которого их около 6000. У Нептуна их 10.

Истинные троянцы созданы из материала, который присутствовал при создании планет, говорит Apostolos Christou из Арманской Обсретоварии расположенной в Англии.

«Трояны – это действительно пережиток ранней жизни Солнечной системы, когда планеты все еще формировались»

В 2013 году он изучал троянский астероид Марса под названием Эврика, когда заметил группу сопровождавших ее астероидов. Все они по видимому, занимали одно и то же место на орбитальном пути Марса, что было убедительным доказательством того, что  у них был общий предок.

Предыдущие исследования Эврики показали, что он богат минералом, который называется оливином. Этот материал обычно образуется в мантиях крупных скалистых тел, таких как Земля и других планет земной группы. Это подразумевает, то астероид был часть более крупного объекта, может быть даже планеты, которая уже давно разрушена.

Чтобы узнать содержат ли оливин другие троянцы, Christou исследовал спектр солнечного света отраженного от их поверхности. Два из них показали положительный результат. Это предполагает, что мантийный материал существовал около Марса, когда он формировался.

«Эти астероиды вполне могут быть образцами исходных строительных блоков, которые собрались вместе, чтобы сформировать Марс и другие планеты земной группы», - говорит Christou и соавторы его исследования.

Также возможно троянцы являются частями самого Марса отколовшиеся от планеты во время столкновения с другим массивным объектом и следующие за планетой.

Исследование троянцев может дать представление о том, где Марс мог быть расположен в Солнечной системе далеком в прошлом. Рассказать о столкновениях, которые создали его гигантские кратеры, и о естественной истории Марса по сравнению с Землей, Венерой и Меркурием.

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