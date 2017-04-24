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Куда полетим: Луна или Марс?
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 24 апр 21:12
Мы живём в удивительное время. Время, когда государства откзаываются от многолетних космических программ, а частные компании заявляют о своих планах покорить Марс. Но какие трудности ждут их на этом пути? Может быть есть смысл сперва повторить достижение прошлого века — вернуться на Луну?
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