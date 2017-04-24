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Cassini в последний раз пролетел рядом Титаном

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vladimir Draga от 24 апр 20:26
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Космический корабль Nasa Cassini приближается к своему Большому Финалу. 22 апреля он провел свое последнее и самое близкое сближение с Титаном, луной Сатурна. Данное сближение было  целенаправленным и предназначалось для изменение курса космического аппарата.

Cassini в последний раз пролетел рядом Титаном

22 апреля Cassini совершил свой 127 пролет рядом с Титаном. Он прошел над поверхностью луны всего в 979 километров. Приборы космического корабля провели крупномасштабные наблюдения за углеводородными озерами у северного полюса и использовали радар для изучения его атмосферной дымки.

Когда скорость Cassini достигла скорости в 21 000 км/ч, научный прибор RADAR приступил к наблюдению за поверхностью Титана. Длительное время наблюдения в последствии сможет выявить изменения в его метановых озерах и морях. Впервые данный прибор попытался измерить глубину небольших озер Титана.

Ионный и нейтральный масс-спектрометр (Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS)) взял образцы ионов и нейтральных частиц вблизи Титана, которые как полагают ученые помогут им лучше понять изменения плотности частиц диффузного газа атмосферы луны.

В то время как у Титана нет собственного магнитного поля, у него есть магнитный хвост, создаваемый взаимодействием его ионосферы с газами в магнитосфере Сатурна. Магнетометр (Magnetometer (MAG)) воспользовался преимуществами ближнего пролета чтобы изучить северную часть магнитосферы Титана.

Пролет рядом с Титаном являлся частью гравитационного маневра, который позволили Cassini изменить траекторию движения и переместить ее от колец Сатурна к узкой зоне между кольцами и верхней атмосферой гигантской планеты.

Это приведет космический аппарат к новой переходной орбите между кольцевыми скользящими орбитами, которых космический корабль придерживался с 30 ноября 2016 к Большому Финалу, во время которого он совершит 22 погружения между кольцами и планетой.

«Мы надеемся получить невероятные научные данные, которых никогда раньше не было в рамках миссии Cassini», - сообщил Морган Кейбл (Morgan Cable) ученый проекта Cassini.

Последней точкой маршрута миссии станет Сатурн. 15 сентября 2017 года, он погрузится в атмосферу планеты и постарается собрать и передать как можно больше данных из глубин гигантской планеты.

Поскольку спутники Сатйрна, Титан и Энцелад могут быть пригодными для жизни, зонд преднамеренно направили в атмосферу планеты. Это необходимо для избегания возможного загрязнения этих лун бактериями с Земли, которые могли каким-то образом сохраниться на поверхности космического аппарата.

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