Cygnus успешно пристыковался к МКС

Седьмой по счету космический транспортный корабль Cygnus, производства компании Orbital ATK завершил свое четрех дневное сближение с Международной космической станцией и пристыковался к ней в субботу утром,21 апреля.

Борт инженер Европейского космического агентства Тома Песке, совместно с командиром МКС, астронавтом Пегги Уитсон, успешно захватили приближающийся космический грузовик роботизированной Canadarm 2 в 10:05 GMT. После чего управление манипулятором было передано в Центр Управления Полетами Nasa в Хьюстоне. Инженеры с Земли успешно состыковали космический грузовик с космической станцией, который останется в ее составе следующие 85 дней.

Космический грузовик Cygnus, стартовавший во вторник 18 апреля на ракете-носителе Atlas V производства компании United Launch Alliance, возможно уже бы прибыл на МКС, но ему пришлось «притормозить», чтобы позволить свободно пристыковаться космическому кораблю «Союз МС-04» с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным и астронавтом Nasa Джеком Фишером.

На борту корабля Cygnus находилось более 3 500 кг полезного груза, включая исследовательские материалы, необходимые для поддержания десятков новых и текущих экспериментов приводящихся на борту Международной космической станции.

Кроме того, на борту транспортника установлено оборудование, которое будет запущено в космос во время очередного выхода космонавтов за пределы станции, намеченный на 12 мая. 38 микро спутников формата CubeSat (многие из которых построены студентами из разных стран мира) будут развернуты из японского шлюзового отсека станции.

В конце своей миссии, космический корабль Cygnus будет загружен отработанным оборудованием и другими отходами, которые сгорят во время разрушительного возвращения космического аппарата в атмосферу Земли. До этого момент на борту Cygnus проведут уже третий по счету эксперимент посвященный тому, как огонь горит в условиях микрогравитации.