Cygnus успешно пристыковался к МКС
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Великий финал великого исследователя Cassini New Horizons на полпути от Плутона к следующей цели За ресурсами – в космос Астероид 2014 JO25, сегодня сблизится с Землей Российский модуль по-прежнему не готов к полету Nasa поделилось планами на по использованию SLS 19 апреля рядом с Землей пролетит астероид 2014 JO25 Земля пройдет между Солнцем и Юпитером 7 апреля Экипаж МКС успешно вернулся на Землю SpaceX успешно удалось повторно запустить первую ступень Falcon 9 Blue Origin показало интерьер капсулы New Shepard У марсианского вездехода появились разрывы в протекторах OSIRIS-REx открывает новые астероиды Главного Пояса Илон Маск хочет сделать ракеты Falcon полностью многоразовыми ESA создаст систему стыковки следующего поколения
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Cygnus успешно пристыковался к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vladimir Draga от 24 апр 15:56
1

Седьмой по счету космический транспортный корабль Cygnus, производства компании Orbital ATK завершил свое четрех дневное сближение с Международной космической станцией и пристыковался к ней в субботу утром,21 апреля.

Cygnus успешно пристыковался к МКС

Борт инженер Европейского космического агентства Тома Песке, совместно с командиром МКС, астронавтом Пегги Уитсон, успешно захватили приближающийся космический грузовик роботизированной Canadarm 2 в 10:05 GMT. После чего управление манипулятором было передано в Центр Управления Полетами Nasa в Хьюстоне. Инженеры с Земли успешно состыковали космический грузовик с космической станцией, который останется в ее составе следующие 85 дней.

Космический грузовик Cygnus, стартовавший во вторник 18 апреля на ракете-носителе Atlas V производства компании United Launch Alliance, возможно уже бы прибыл на МКС, но ему пришлось «притормозить», чтобы позволить свободно пристыковаться космическому кораблю «Союз МС-04» с космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным и астронавтом Nasa Джеком Фишером.

На борту корабля Cygnus находилось более 3 500 кг полезного груза, включая исследовательские материалы, необходимые для поддержания десятков новых и текущих экспериментов приводящихся на борту Международной космической станции.

Кроме того, на борту транспортника установлено оборудование, которое будет запущено в космос во время очередного выхода космонавтов за пределы станции, намеченный на 12 мая. 38 микро спутников формата CubeSat (многие из которых построены студентами из разных стран мира) будут развернуты из японского шлюзового отсека станции.

В конце своей миссии, космический корабль Cygnus будет загружен отработанным оборудованием и другими отходами, которые сгорят во время разрушительного возвращения космического аппарата в атмосферу Земли. До этого момент на борту Cygnus проведут уже третий по счету эксперимент посвященный тому, как огонь горит в условиях микрогравитации.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Atlas V успешно вывел на орбиту космический грузовик Cygnus Atlas V успешно вывел на орбиту космический грузовик Cygnus Ракета-носитель Atlas V успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus производства компании Orbital ATK, который в настоящее время находится на пути к Международной космической станции. Atlas V высотой 58... Космический грузовик Cygnus успешно отстыковался от МКС Космический грузовик Cygnus успешно отстыковался от МКС Вчера, 19 февраля в 12:26 GMT, космический грузовик Cygnus при помощи роботизированной руки отстыковался от Международной космической станции и отправился в последний полет. Закончит свой полет транспортный корабль в плотных слоях атмосферы. Как... Cygnus успешно пристыковался к МКС Cygnus успешно пристыковался к МКС Космический корабль Cygnus успешно вошел в состав Международной космической станции, доставив на орбиту очередную партию груза с Земли. Транспортный корабль Cygnus производства компании Orbital ATK причалил к МКС в строгом соответствии с программой... Космический грузовик Dragon в составе МКС. Космический грузовик Dragon в составе МКС. Сегодня в 14:00 по московскому времени космический корабль Dragon производства компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка производилась при помощи роботизированной руки Canadarm под управлением астронавта...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru