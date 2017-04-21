Старт РН "Long March 7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-1"
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Старт РН "Long March 7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-1"

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 21 апр 10:04
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В четверг, 20 апреля, китайская ракета-носитель Long-March 7 успешно стартовала со стартового комплекса LC-2 космодрома Вэньчан, на борту которой находился грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1».

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