Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»
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Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 21 апр 10:00
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В четверг, 20 апреля, китайская ракета-носитель Long-March 7 успешно стартовала со стартового комплекса LC-2 космодрома Вэньчан, на борту которой находился грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1».

Китай запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-1»

Это крупное грузовое транспортное средство длинной 10,6 метра является первым из новой линейки космических аппаратов, которые Китай намерен использовать для обслуживания своей будущей орбитальной станции.

В течении следующих двух месяцев космический корабль предпримет три попытки стыковки с космической станцией «Тяньгун-2», меньшим прототипом будущей более крупной космической станции, которую Китай намерен построить в ближайшее десятилетие. После этих трех попыток, космический корабль «Тяньчжоу-1» отделится от станции и проведет несколько месяцев на орбите Земли для проведения экспериментов, после чего сгорит в атмосфере нашей планеты. [ВИДЕО | Старт РН "Long March 7" с космическим кораблем "Тяньчжоу-1"]

Подобно тому, как Международная космическая станция имеет автономные грузовые транспортные средства для пополнения своих запасов – серия российских кораблей «Союз» и «Прогресс», японского HTV, американским Dragon и Cygnus, Китаю необходимо развить свой собственный потенциал по снабжению. «Тяньчжоу-1» это большой грузовой космический корабль, способный доставлять на орбите до шести тонн полезного груза, что в два раза больше чем у большинства известных космических транспортных средств.

Следуя концепции по которой были построены Советская станция «МИР» и Международная космическая станция, Китай намерен построить собственную космическую станцию также по модульному типу. Она будет состоять из различных лабораторий, жилых модулей, технических отсеков, которые постепенно будет собираться на околоземной орбите.

Первую отправку экипажей планируется осуществить в 2022 году. Расчетный срок службы будущей станции около 10 лет. Кроме этого, Китай в рамках своей амбициозной программы, намерен продолжить исследование Луны с использованием роботизированных космических аппаратов.

Наконец, страна приступила к разработке ракеты-носителя сверх тяжелого класса, которая должна обеспечить высадку человека на Луне примерно к 2030 году. Long-March-9, ракета-носитель класса миссии «Апполон». Полезная нагрузка будущей ракеты должна составить до 130 метрических тонн на низко опорную орбиту высотой 200 км и до 50 метрических тонн на геопереходную орбиту.

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