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Старт РН "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04"

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 21 апр 09:17
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Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-04» в четверг, 20 апреля успешно доставил двух новых членов экипажа на борту Международной космической станции.

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