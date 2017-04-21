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Старт РН "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04"
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 21 апр 09:17
Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-04» в четверг, 20 апреля успешно доставил двух новых членов экипажа на борту Международной космической станции.
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