«Союз МС-04» успешно причалил к МКС

Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-04» в четверг, 20 апреля успешно доставил двух новых членов экипажа на борту Международной космической станции.

Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавт Nasa Джек Фишер, стартовали на ракете-носителе «Союз-ФГ» с космодрома Байконур. Отрыв от стартового стола пусковой площадки №1 «Гагаринский старт», произошел в строгом соответствии с расписанием в 07:13 GMT. Спустя девять минут полета, экипаж достиг орбиты, где индикатор невесомости, в роли которой выступала мягкая игрушка в форме белой собаки, начала свободное парение.[ВИДЕО | Старт РН "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04"]

Программа полета предусматривала 4-х витковую схему сближения космического корабля с Международной космической станцией. Уже спустя шесть часов после старта, «Союз МС-04» в автоматического режиме, причалил к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС.

Экипаж находящийся на борту орбитальной лаборатории в составе Пегги Уитсон, Олега Новицкого и Томаса Песке приветствовали новых членов команды спустя два часа после стыковки космического корабля и открытия переходных люков.

Экипаж экспедиции МКС-51 в полном составе приступил к работе на борту орбитальной лаборатории.