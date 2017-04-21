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Cosmic Playlist: Увидеть черную дыру
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 21 апр 07:53
В этом выпуске интернет программы Cosmic Playlist:
Астрономы объединились, чтобы увидеть черную дыру.
На Энцеладе нашли условия для жизни.
Космонавты 49/50 экспедиции МКС вернулись на Землю.
Космобот Спотти.
Алексей Леонов в Вечернем Ургане.
Запуск ракеты "Искра" с Cosmic Playlist на борту.
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